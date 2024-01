Elżbieta Czabator była uczestniczką ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta związała się wtedy z Markiem, który okazał się ogromnym rozczarowaniem. W finale produkcji wyszło, że poza kamerami mężczyzna doszukiwał się w kobiecie tylko negatywnych cech. Uczestniczka wyznała wtedy, że Marka interesowały jedynie pieniądze i jej "lokum". Relacja szybko dobiegła końca. Teraz Elżbieta opublikowała zdjęcia z zabawy sylwestrowej, na których uśmiechnięta pozuje z Józefem z "Sanatorium miłości". Kobieta w końcu odnalazła szczęście w ramionach właściwego mężczyzny? Więcej zdjęć uczestników znajdziesz w galerii na górze strony.

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" publikuje zdjęcia z Józefem z "Sanatorium miłości". Powiedziała, co ich łączy

Para bawiła się na sylwestrze w jednym z hoteli w Skarżysko-Kamiennej. Na zdjęciu widzimy wystrojoną w cekinową, czerwoną suknię Elżbietę i uśmiechniętego, eleganckiego Józefa. "Sylwestrowe wspomnienia" - napisała pod fotografiami. Fani szybko zaczęli zadawać kobiecie pytania o relację z uczestnikiem "Sanatorium miłości". Rolniczka przyznała, że Józef jest jedynie kolegą. W rozmowie z Echem Dnia żartowała nawet, że musiała pożyczyć go właścicielce hotelu. - Tak, tak, byliśmy z Józefem parą na parkiecie, ale pożyczyłam go właścicielce hotelu do poloneza. Na sylwestrze bawiło się 350 osób. Jedzenie było wyśmienite, było wybieranie króla i królowej parkietu, różne konkursy. Zabawa była wspaniała, a zespół grał rewelacyjnie - mówiła zadowolona.

Józef z "Sanatorium miłości" również nie odnalazł szczęścia w programie

Józef był uczestnikiem piątej edycji "Sanatorium miłości". Mężczyźnie przed kamerami nie udało się znaleźć właściwej kobiety. Po programie wiele osób mówiło o jego rzekomej relacji z Iwoną. Szybko okazało się, że to jedynie plotki. Później fani spekulowali na temat relacji z Ulą. Zdjęcie z Elżbietą było niemałym zaskoczeniem. Z kim tak naprawdę jest Józef? Nie wiadomo. Jedno jest natomiast pewne. Mężczyzna ma mnóstwo koleżanek, z którymi aktywnie spędza czas. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ewa złożyła życzenia noworoczne. Wyglądała jak milion dolarów. Wbiła szpile Waldemarowi

