Doda nie zwalnia tempa. Piosenkarka nie ukrywa, że miniony rok był najlepszy w jej karierze, zdradzając przy okazji plany na najbliższe miesiące. Jeszcze w styczniu zwieńczy swoją trasę koncertową "Aquaria Tour", ku trwodze Justyny Steczkowskiej zaczęła przebąkiwać o uczestnictwie w konkursie Eurowizji 2024, cały czas kręci materiał do filmu dokumentalnego, a po głowie chodzi jej także... napisanie książki. Ma to jednak nie być autobiografia, a swego rodzaju poradnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda planuje koniec kariery? "Chcę wygaszać"

Doda napisze książkę. Nie będzie to autobiografia

- Bardzo bym chciała napisać i wydać książkę w drugiej połowie 2024 roku - oznajmiła Doda w rozmowie z Eską. Piosenkarka twierdzi, że jej fani bardzo często zwracają się z nią z prośba o mentorstwo, wobec czego chciałaby napisać wszystkie rady z cyklu "jak żyć" w jednej formie. - Ludzie widzą we mnie duże wsparcie mentalne po tym, co przeszłam i co przeżyłam. Po wszystkich swoich porażkach, miłosnych perturbacjach, po tym, jak dostałam po d***e i naprawdę żegnałam się czasami z życiem, jestem odbiciem lustrzanym ich problemów. Bardzo często, poza muzyką, proszą mnie o jakieś takie siostrzane rady, mentalne podbudowanie. Na podstawie swojego życia zrobiłabym taki poradnik, żeby pomóc ludziom wyjść z c******ch sytuacji, których też miałam szansę doświadczy - wyznała piosenkarka.

Doda radzi, jak zachowywać się przed sylwestrową imprezą: Nie zarzygajcie się pod stołem fot. KAPIF.pl

Doda miażdży autobiografie Nergala i Radosława Majdana

Doda zaznaczyła, że jej książka nie będzie autobiografią i skrytykowała dostępne na rynku publikacje jej byłych partnerów - Nergala i Radosława Majdana. Przypominamy, że lider Behemotha przekonywał, że piosenkarka jest zbyt skupiona na sobie, a piłkarz wysnuł teorię, że ta go zdradzała. Choć ten pierwszy był nieco bardziej chłodny w ocenie ich relacji, tak Majdan przyznał, że była największą miłością jego życia. - Byłam mega zniesmaczona autobiografiami moich byłych facetów - oceniła. - Wiadomo, że rozstanie z Dodą trzeba zmonetyzować, bo przecież któż chciałby to czytać, gdyby nie to - ironizowała piosenkarka. Przyznała, że czytała fragmenty obu publikacji, które dotyczyły jej i nie ma zamiaru sięgać po więcej. - Czytałam tylko te fragmenty i tak były beznadziejne, to co powiedzieć o reszcie? Jak tamto było przekłamane, to sobie pomyśl, jak 90 proc. musiało być podkręcone pod ich ego. Równoległa rzeczywistość, więc super, Harry Potter - skwitowała.

Doda Doda; Fot. KAPIF