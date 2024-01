Na antenie TVN-u zadebiutował nowy program "Razem odNowa", w którym Joanna Krupa i Ewa Chodakowska ratują polskie małżeństwa przed rozpadem. Pierwszy odcinek wzbudził w widzach mieszane uczucia. Część z nich uważa, że program jest bardzo motywujący i potrzebny. Z kolei pozostali zwracają uwagę na sztuczność, reżyserkę, a nawet praktykowanie body shamingu. Swoją opinię na temat nowego formatu wyraziła również Mariola Bojarska-Ferenc. Nie były to miłe słowa. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska zdradza na czym polega projekt z Joanną Krupą: Angażuje nie tylko kobietę, ale też jej partnera

Mariola Bojarska-Ferenc krytykuje dobór prowadzących "Razem odNowa"

W wywiadzie z Kozaczkiem dziennikarka podzieliła się swoimi przemyśleniami. - Nazwałabym ten program inaczej. "Śmiechu warte". Wyobraża sobie pan, że przychodzą do mnie te dwie panie, żeby zmieniać moje małżeństwo? Jedna, która słynie głównie z tego, jak robić pośladki, a druga, która rozwiodła się wielokrotnie, więc nie rozumiem, w jakiej kwestii ma radzić? Dla mnie obie panie nadają się do poprawki. Nie widziałam jeszcze tego programu, ale takie jest moje zdanie, jak o nim usłyszałam. Myślę, że powinny to być osoby, które coś przeżyły w życiu, jeśli chcą radzić. (...) Życzę paniom wszystkiego dobrego, ale z pewnością fanką tego programu nie będę - skwitowała. Bojarska-Ferenc zdradziła również, że sama złożyła projekt takiego programu do TVN-u, nie wiedząc, że podobny format został już nakręcony. Myślicie, że lepiej poradziłaby sobie w roli prowadzącej?

"Razem odNowa". Podzieleni widzowie komentują nowy program TVN-u

Pod postem promującym pierwszy odcinek "Razem od Nowa" pojawiły się już opinie widzów na temat programu. Zdania są dosyć podzielone. "Program bardzo daje do myślenia i motywuje. Panie prowadzące to najlepszy duet, obie pozytywne i promieniujące ciepłem", "Dobry program, trzeba pokazywać ludziom, że o małżeństwo trzeba dbać, a przy tym o samego siebie. Brawo! Będę oglądać na pewno" - piszą jedni.

Nie wszystkim jednak nowy format przypadł do gustu. "Bez polotu. Taki o wszystkim i o niczym", "Kolejny program, w którym panie mówią, że trzeba być szczupłym i nie jeść cukierków... I afirmować, koniecznie afirmować... A potem psychoterapia nie działa, bo się kojarzy z takimi durnotami" - zwrócili uwagę zawiedzeni widzowie. ZOBACZ TEŻ: Ewa Chodakowska zdradziła, ile kalorii spożywa w ciągu dnia. "Zszokowałam niejedną z was"

'Razem odNowa' Mariola Bojarska-Ferenc masakruje 'Razem odNowa'. Oberwało się prowadzącym. 'Śmiechu warte'. Fot. @TVN.pl/ Instagram