Choć program "Królowa przetrwania" ledwo się zaczął, to wygląda na to, że już zdążył się rozkręcić. W nowym formacie TVN-u obserwujemy zmagania wybranych celebrytek w dżungli. Dwa pierwsze odcinki programu trafiły na platformę Player 27 grudnia, a trzeci możemy oglądać od 3 stycznia. W ostatnim epizodzie doszło do mocnej wymiany zdań między Martą Linkiewicz a Anetą Glam. Kiedy Linkiewicz, jako kapitanka drużyny, wytypowała Glam do opuszczenia obozu i dołączenia do drugiej grupy, obu stronom całkowicie puściły nerwy.

Zobacz wideo Aneta Glam zapowiada odwet na Derpienski. "Pożałujesz tego"

"Królowa przetrwania". Marta Linkiewicz do Anety Glam: Jesteś starą, głupią rurą

- Takie jest prawo dżungli i musicie się pakować - oświadczyła Marta Linkiewicz do Moniki Miller i Anety Glam. - Ale skończ z tym tonem. Mów normalnie jak koleżanka, a nie jak szef - odburknęła mieszkanka Miami, dolewając tym samym oliwy do ognia. Sytuacja szybko eskalowała do dużych rozmiarów, aż w końcu Glam oświadczyła Linkiewicz, że ta ma "s********ć", wyprowadzając przy tym z równowagi młodszą celebrytkę.



- Zachowuj się, koleżanko. Mówisz, że to ja jestem gówniarą, a jak ty się zachowujesz? Pakuj się i w********j, bo to nie jest teraz twój kamp - grzmiała zawodniczka Fame MMA. Glam powtarzała, że ta jest dla niej skończona, a Linkiewicz nie odpuszczała konfrontacji. Konflikt stał się na tyle gęsty, że "żona Miami" poszła w stronę produkcji i zażądała przerwy od zdjęć, mówiąc, że sprawa poszła za daleko. - Jesteś starą, głupią rurą - wypaliła nagle Linkiewicz, szokując uczestniczki i osoby na planie.

'Królowa przetrwania'. Linkiewicz do Glam: 'Jesteś starą, głupią rurą' 'Królowa przetrwania'. Linkiewicz do Glam: 'Jesteś starą, głupią rurą', fot. Player

"Królowa przetrwania". Aneta Glam nie przyjęła przeprosin Marty Linkiewicz

- Przecież my byłyśmy koleżankami pięć minut temu - łapała się za głowę Glam, komentując sprawę do produkcji. - Myślę, że Marta dostała władzę, na którą nie zasłużyła i jej odbiło - dopowiedziała. Marta Linkiewicz szybko doszła do wniosku, że jej obelgi poszły za daleko. Przeprosiła Anetę Glam, ale ta nie chciała nawet jej wysłuchać. - Spadaj ode mnie, ja się tobą brzydzę teraz - grzmiała "żona Miami". - Jesteśmy w dżungli, mi też jest ciężko, nie radzę sobie z emocjami - tłumaczyła się ze łzami w oczach zawodniczka Fame MMA. - Pewnie zorientowała się, że poszła za daleko, ale nigdy jej nie przebaczę - skwitowała Glam.

'Królowa przetrwania'. Aneta Glam u produkcji 'Królowa przetrwania'. Aneta Glam u produkcji, fot. Player