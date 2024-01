"Taniec z Gwiazdami" po przerwie ma wrócić na antenę Polsatu. Nowy dyrektor programowy Edward Miszczak zdecydował się jednak na sporą rewolucję w programie. Jak donosiły Wirtualnemedia.pl ma się zmienić skład jurorski. Zasiądą w nim trzy osoby, a posadę ma zachować Iwona Pavlović, chociaż wcześniej plotkowano, że nie zobaczymy jej w show. Te informacje się potwierdzają. Michał Malitowski już oficjalnie podziękował za udział w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz w mediach społecznościowych pożegnano Andrzeja Piasecznego.

"Taniec z Gwiazdami" bez Andrzeja Piasecznego. Widzowie niezadowoleni

Andrzej Piaseczny jako juror lubił zażartować, nie był też zbyt surowy w ocenach. Na Instagramie profilu tanecznego show napisano: "Andrzej Piaseczny po dwóch wyjątkowych edycjach w roli jurora żegna się z programem 'Taniec z Gwiazdami'. Dziękujemy Andrzeju za ten piękny czas. Do tanecznego zobaczenia" - czytamy. Po komentarzach widzimy, że ta decyzja nie do końca spodobała się widzom. "Ten program bez Andrzeja to nie będzie to samo", "Wielka szkoda", "Andrzej Piaseczny był super w roli jurora, to już nie będzie to samo" - czytamy.

Wcześniej pod postem Michała Malitowskiego Andrzej Piaseczny już dawał znać, że nie pojawi się show. Oferował koledze wspólny seans na kanapie. "Michale drogi. Poznanie was i przez tę niedługą chwilę możliwość znalezienia się w tym wspaniałym projekcie, to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i piękna przygoda. Bardzo, bardzo dziękuję. Może umówmy się tej wiosny na obejrzenie któregoś z odcinków nowej edycji na wspólnej kanapie, już przed telewizorem? Co pan na to, przyjacielu?" - pisał.

Filip Chajzer jurorem "Tańca z Gwiazdami"?

Plotek wcześniej informował o pierwszej uczestniczce "Tańca z Gwiazdami", którą ma być Kinga Zawodnik. Jak udało nam się też dowiedzieć, w show ma pojawić się Filip Chajzer. Dziennikarz nie chce jednak występować w roli uczestnika, a jurora. Taneczny show ma być początkiem współpracy z Polsatem, która jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie dłuższa. Plany zawodowe syna skomentował już Zygmunt Chajzer, o czym więcej przeczytacie tutaj.