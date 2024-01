Niedawno dobiegła końca 14. edycja programu "The Voice of Poland". Mimo zawirowań w TVP, widzowie nie będą musieli długo czekać na kolejny talent show stacji. Wkrótce rozpocznie się emisja piątego sezonu bliźniaczego formatu "The Voice Senior". Na wielbicieli programu o utalentowanych emerytach czeka tym razem sporo zmian. Nie zobaczymy już Małgorzaty Tomaszewskiej, a na miejsce Piotra Cugowskiego trafi inna piosenkarka.

REKLAMA

Zobacz wideo Trojanowska o "The Voice Senior". Ma swoje zdanie na temat Frąckowiak

"The Voice Senior". Piąty sezon przyniesie sporo zmian. Dwie gwiazdy znikają

Wiemy już, że miejsce syna lidera Budki Suflera zajmie Halina Frąckowiak. Reszta składu pozostaje bez zmian - wciąż będziemy mogli oglądać Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską oraz Tomasza Szczepanika. Z programem żegna się także Małgorzata Tomaszewska, która przygotowuje się do narodzin dziecka. Miejsce prezenterki zajmie Marta Manowska, która prowadziła już poprzednie edycje programu i doskonale znana jest z takich formatów jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości". Towarzyszyć jej będzie Rafał Brzozowski. Halina Frąckowiak nie kryje ekscytacji z powodu roli trenerki, którą jej powierzono. - Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza - wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją - czytamy wypowiedź piosenkarki w informacji prasowej.

'The Voice Senior'. Zmiany w piątym sezonie fot. Kapif

"The Voice Senior". Gdzie i kiedy oglądać piąty sezon programu?

Wiemy także, że na nowy sezon "The Voice Senior" złożą się cztery etapy. Oprócz "Przesłuchań w ciemno" uczestnicy będą musieli zmierzyć się w "Nokaucie", do którego dostanie się po sześcioro seniorów z każdej drużyny. Kolejno trenerzy będą musieli wskazać czterech półfinalistów, a ostatecznie po dwóch reprezentantów drużyny, którzy zmierzą się ze sobą w ostatnim, finałowym odcinku. Kiedy premiera nowego sezonu "The Voice Senior"? Program będzie emitowany przez siedem tygodni w soboty od 6 stycznia 2024 roku o godzinie 20:00 i 21:10. Będziecie oglądać?

'The Voice Senior'. Halina Frąckowiak 'The Voice Senior'. Halina Frąckowiak, fot. Kapif