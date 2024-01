"Razem odNowa" pod ostrzałem widzów. Program nie wszystkim przypadł do gustu

"Razem odNowa" to kolejny program, który ma pomóc parom w kryzysie dojść do porozumienia i przejść przemianę umożliwiającą dalsze życie w związku. Nowy format TVN-u prowadzą Joanna Krupa i Ewa Chodakowska. Pierwszy odcinek, który opowiedział historię Sandry i Rafała, został wyemitowany 3 stycznia o godz. 21:35. Na profilach programu pojawiły się już pierwsze komentarze widzów, którzy wydają się mocno podzieleni tym, co zobaczyli. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa o tym, czemu nie było Anji Rubik w 12. edycji "Top Model". Lubią się?

Widzowie zarzucają "Razem odNowa" jawną reżyserkę

Nie wszystkim pierwszy odcinek przypadł do gustu. Pod materiałami w mediach społecznościowych pojawiły się negatywne komentarze tych, którzy mieli już okazję obejrzeć "Razem odNowa". "Bez polotu. Taki o wszystkim i o niczym", "Kolejny program, w którym panie mówią, że trzeba być szczupłym i nie jeść cukierków... I afirmować, koniecznie afirmować... A potem psychoterapia nie działa, bo się kojarzy z takimi durnotami", Sam zamysł programu super, ale już po pierwszym odcinku odpuszczam, ponieważ za dużo sztuczności i lokowania produktu", "Reżyserowane, nudne, nic niewnoszące", Takie programy powinny być zakazane. Body shaming, patrzenie przez pryzmat wagi na szczęście, tragedia" - pisali wyraźnie poirytowani widzowie. Pierwszy odcinek zyskał również sporo fanów, którzy chwalili wiele aspektów nowej produkcji.

'Razem OdNowa' Nowy program TVN już teraz dzieli widzów. 'Razem OdNowa' nie będzie hitem? Fot. Player

"Razem odNowa". Fani komentują nowy format TVN-u

Spora część widzów doceniła starania nowych prowadzących i narrację w kontekście naprawy małżeństw. "Program bardzo daje do myślenia i motywuje. Panie prowadzące to najlepszy duet, obie pozytywne i promieniujące ciepłem", "Dobry program, trzeba pokazywać ludziom, że o małżeństwo trzeba dbać, a przy tym o samego siebie. Brawo! Będę oglądać na pewno", "Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym programem. Wartościowy przekaz", "Odpowiedni duet na odpowiednim miejscu. Każdy z tego programu może coś wynieść dla siebie. Z niecierpliwością będę czekać na kolejny odcinek" - pisali pod postami z pierwszego odcinka. A jakie są wasze opinie? ZOBACZ TEŻ: "Magda M." wróci z nowymi odcinkami do TVN? Aktorzy zabrali głos