'Rolnik szuka żony'. Klaudia zaapelowała o pomoc. 'Pożar zabrał wszystko'

Klaudia i Valentyn są parą z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka z Podlasia bardzo rozważnie podeszła do wyboru kandydata i długo zastanawiała się, z którym z uczestników ma szansę na stworzenie pary. To właśnie 28-latek pochodzący z Ukrainy najbardziej ją zauroczył i zdecydowała, że z Valentynem chce budować wspólną przyszłość. Po zakończeniu programu para szybko zamieszkała razem i Klaudia nie ukrywa, że są bardzo szczęśliwi. Tym razem rolniczka podzieliła się w sieci bardzo smutnymi wieściami. Jedna ze starszych kobiet pochodzących z rodzinnej miejscowości Klaudii straciła dom. Przejęta tragedią rolniczka zaapelowała o pomoc.

"Rolnik szuka żony". Klaudia zaapelowała do fanów. W jej okolicy wydarzyła się ogromna tragedia

Klaudia z programu "Rolnik szuka żony" podzieliła się na InstaStories smutną historią starszej kobiety, która mieszka w jej okolicach. Emerytkę spotkało ogromne nieszczęście. W święta Bożego Narodzenia doszczętnie spłonął jej dom, pozostawiając wiekową kobietę bez miejsca do życia. Rolniczka podzieliła się też druzgocącą osobistą historią emerytki, która w ostatnich latach straciła najbliższe jej osoby. Klaudia zaapelowała do swoich fanów i dołączyła na Instagramie link do zbiórki. Zdjęcie relacji udostępnionej przez rolniczkę znajdziecie w galerii na górze strony .

Mam do was ogromną prośbę. Starszej pani z moich okolic spłonął dom w święta (...) Los jej nie oszczędza. Trzy lata temu zmarł jej mąż, rok później zmarła córka, po jej śmierci ledwo doszła do siebie. A teraz kolejny cios, kolejna tragedia... wszystkie te tragedie dotknęły ją w przeciągu trzech lat. Pożar, z którego ledwo uszła z życiem, zabrał jej dach nad głową i spokojną starość. Straciła wszystko... Dom całkowicie nie nadaje się do użytku - napisała rolniczka.

'Rolnik szuka żony'. Klaudia odbyła jedną z randek online, mimo że kandydat był na miejscu? fot. screen TVP1

