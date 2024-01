Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" dostarczyła widzom masy emocji. Tym razem w randkowym show działo się naprawdę sporo, a finałowy odcinek był równie mocny. Bez wątpienia jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników był Waldemar. Mężczyzna już na początku podpadł widzom. Na jaw wyszło, że utrzymuje on kontakt z kobietą spoza programu. Choć kandydatki mu wybaczyły, to widzowie nie zapomnieli. Mimo to rolnik zdecydował się na stworzenie relacji z Ewą. Jego zachowanie w stosunku do kobiety nieraz spotkało się z krytyką. W finale spadła kolejna bomba. Okazało się, że para zakończyła znajomość telefonicznie, a mężczyzna jest w związku z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. A co słychać u Ewy? Kobieta właśnie przekazała życzenia noworoczne internautom. Wyglądała obłędnie. Musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Ewa złożyła życzenia noworoczne. Oberwało się Waldemarowi

Po udziale w programie telewizyjnym Ewa nie zniknęła w sieci. Wręcz przeciwnie obecnie prowadzi wzmożoną działalność w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco pokazuje, co u niej słychać. Niedawno pochwaliła się efektem przebytej metamorfozy. Kobieta postanowiła nieco odświeżyć fryzurę. Tym razem powróciła, by złożyć życzenia z okazji nowego roku. Na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w zapierającej dech piersiach kreacji. Ma na sobie cekinową długą suknię w kolorze pudrowego różu. Krój doskonale podkreśla jej sylwetkę i lekko odsłania jedną z nóg. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu była kandydatka Waldemara prezentowała się obłędnie. Do zdjęcia został również załączony krótki podpis, w którym Ewa wymownie wbiła szpilę byłemu partnerowi. "Niech to będzie dobry rok dla was! Życzmy sobie dobrze, wspierajmy się, traktujmy innych - tak jak sami chcielibyśmy być traktowani!" - napisała na Instagramie. Tymi słowami najprawdopodobniej nawiązała do tego, w jaki sposób została potraktowana przez rolnika. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemara nie było w specjalnym odcinku. Tak spędzał święta

Waldemar minione święta Bożego Narodzenia spędzał w towarzystwie nowej partnerki, jej syna oraz swojego dziecka. Relacją ze wspólnie spędzonego czasu podzielił się w sieci. Na udostępnionym kadrze mogliśmy zobaczyć chłopców. Co prawda ich twarze zostały zasłonięte, ale po zdjęciu można wywnioskować, że obaj są w podobnym wieku. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Rolnik szuka żony Waldemar i Ewa - zdj. ilustracyjne fot. Instagram/@rolnikszukazonytvp