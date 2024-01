Choć od finału dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minęło już sporo czasu, to emocje jeszcze nie zdążyły opaść. W finałowym epizodzie dowiedzieliśmy się, że dwa małżeństwa zdecydowały się na kontynuowanie relacji. Jednak wraz z upływem czasu okazało się, że finalnie tylko jedno z nich przetrwało. W lipcu ubiegłego roku Magda i Krzysztof postanowili się rozstać, informację przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie zdradzili wówczas, jaki był powód tej decyzji. Jednak ostatnio mężczyzna postanowił wrócić myślami do programowego związku. Zamieścił wpis pełen refleksji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof podsumowuje miniony rok. Pisze o związku z Magdą. "Byłem tak szczęśliwy"

Krzysztof po zakończeniu przygody z telewizją, aktywnie działa na Instagramie, gdzie co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje internautom, co nowego u niego słychać. Niedawno, wraz z rozpoczęciem nowego roku wzięło go na przemyślenia. W związku z tym zdecydował się na zamieszczenie krótkiego podsumowania z 2023 roku. Opublikował film, w którym pełno było zdjęć z ostatnich miesięcy. Nagranie okrasił dość długim wpisem. "Rok 2023 był dla mnie rokiem bardzo intensywnym, zaskakującym i pełnym emocji" - zaczął. Później wspomniał ślubny eksperyment oraz programową żonę.

W lutym dowiedziałem się, że ekspertki z programu telewizyjnego znalazły dla mnie żonę. Była to dla mnie wielka radość, coś fantastycznego. A już miesiąc później, wziąłem ślub. Ten dzień był dla mnie jednym, z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. Czułem się jak w bajce. Byłem tak szczęśliwy, że nie mogłem uwierzyć, że to dzieje się naprawdę - napisał.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof przeszedł duchową przemianę. "Rozwijałem się mentalnie i emocjonalnie"

Na zakończenie wyznał, że udało mu się również popracować nad samym sobą i nawiązać nowe znajomości. "Zwiększyłem swoją pewność siebie i samoświadomość. Poznałem wiele fantastycznych osób, zawiązały się nowe znajomości. Rozwijałem się mentalnie i emocjonalnie. Ten rok, był dla mnie bardzo ważny. Nauczyłem się wiele o sobie" - podsumował. Później złożył jeszcze życzenia obserwującym. Opublikowany post spotkał się z masą pozytywnych reakcji. "Samych wspaniałości i sukcesów", Spełnienia wszystkich planów w nowym roku!" - pisali w komentarzach. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.