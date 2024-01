Nie ma dnia, by ktoś nowy nie pojawił się w odświeżonym TVP Info. 3 stycznia widzowie zobaczyli w południe na ekranie dawno niewidzianą byłą gwiazdę TVP. Mowa o Aleksandrze Rosiak, która nosi teraz nazwisko Kostrzewska. Prezenterka w przeszłości współprowadziła "Pytanie na śniadanie" w parze z Łukaszem Nowickim. W 2016 roku zastąpiła Annę Popek, po tym gdy prezesem telewizji został Jacek Kurski.

Porównywali ją do Grażyny Torbickiej

Gdy Aleksandra Kostrzewska dołączyła do ekipy "Pytania na śniadanie", media przez wzgląd na jej klasę i wygląd, okrzyknęły ją nową Grażyną Torbicką. Te komplementy jej schlebiały. - Jeśli chodzi o styl bycia, klasę, to bez wątpienia Grażyna Torbicka jest moją idolką. Jeśli ludzie mówią, że ją przypominam, to jest dla mnie zaszczyt. Na pewno nie jestem showmenką - co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie jestem typem prowadzącego, który będzie krzyczał ze sceny: 'Jak się macie!?'. To absolutnie nie jest mój styl - mówiła w 2016 r. w "Fakcie".

Gdy rok później zaszła w ciążę, zniknęła z TVP. W marcu 2021 r. podjęła kolejną pracę i została dyrektorem departamentu komunikacji i Public Relations oraz rzecznikiem prasowym Sieci Badawczej Łukasiewicz. Później była dyrektorką departamentu ds. mediów i komunikacji w Polskim Związku Piłki Nożnej. Po raz pierwszy po przerwie pojawiła się w "Serwisie informacyjnym" TVP Info 3 stycznia o godz. 11:30. Co ciekawe, w przeszłości była już prezenterką w tej stacji, ale było to jeszcze w czasie przed tym, jak prowadziła "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Więcej zdjęć Aleksandry Kostrzewskiej znajdziesz w galerii na górze strony. Pamiętacie ją?

Aleksandra Kostrzewska w TVP Info. Fot. screen 'Serwis informacyjny', TVP Info

Kto w nowym TVP Info?

Aleksandra Kostrzewska to jedna z wielu osób, które od nowego roku pracują w TVP Info. 1 stycznia do grona prezenterów stacji, która nie jest już tubą propagandową partii rządzącej, dołączył wieloletni dziennikarz TVP Sport - Maciej Jabłoński. Od teraz "Poranek Info" prowadzą też Dorota Grabowska i Piotr Jędrzejek. Do stacji powrócił również zwolniony w 2018 roku Maciej Zakrocki. Na wizji oprócz nich pojawia się Jarosław Kulczycki, Jacek Zimnik, Paweł Kursa, Marcin Antosiewicz, Justyna Śliwowska-Mróz, Rafał Skórski, Michał Adamiuk, Dominika Komarnicka.