Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz, to jedna z tych par, której udało się odnaleźć szczęście w programie "Rolnik szuka żony". Para poznała się na planie ósmej edycji randkowego show i niemalże od razu przypadła sobie do gustu. Zakochani do dziś kontynuują relację. W 2022 roku powitali na świecie córkę Antoninę. Z kolei w 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali związek. Po udziale w hitowym programie TVP Joanna aktywnie działa w sieci. Ostatnio weszła w interakcję z internautami i otworzyła się na temat zdrowia. Przy okazji wspomniała o drugim dziecku. Poznajcie szczegóły.

"Rolnik szuka żony". Joanna zapytana o drugie dziecko. Na jaw wyszły problemy ze zdrowiem

Joanna z ósmego sezonu "Rolnik szuka żony" prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej profil obserwuje prawie 120 tys. użytkowników. Niedawno zdecydowała się przeprowadzić słynną serię pytań Q&A. W trakcie gry padło wiele zapytań na różnorodne tematy. Jedna z internautek chciała znać plany Osypowiczów dotyczące powiększenia rodziny. "Planujecie drugie dziecko?" - zapytała. Joanna, udzielając odpowiedzi, wyznała, że ma problemy z tarczycą. "Na pewno byśmy chcieli drugie dzieciątko, ale najpierw muszę zadbać o swoją tarczycę" - oznajmiła. To nie umknęło uwadze kolejnym pytającym. "Co jest nie tak z twoją tarczycą?" - zaniepokoiła się jedna z internautek. "Mam nadczynność tarczycy" - wyjaśniła Joanna. Zdjęcia z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Joanna rozgadała się o chorobie. Takie ma objawy

Temat zdrowia Joanny okazał się na tyle interesujący dla internautów, że w tej kwestii padło jeszcze mnóstwo pytań. Jedna z internautek postanowiła zapytać o początki problemów. Nawiązała też do ciąży. "Kiedy u ciebie zaczął się problem z tarczycą? Bo często jest problem z ciążą" - napisała. Joanna dokładnie wyjaśniła, jak sytuacja prezentowała się w jej przypadku. "U mnie najprawdopodobniej był już problem przed ciążą, z tego co mówiła moja endokrynolog. Niestety wcześniej się nie badałam i nawet o tym nie wiedziałam. Stąd też mogły być moje problemy w ciąży" - napisała. Kolejna internautka dopytała o objawy, jakie jej towarzyszą. "Jakie masz objawy przy chorej tarczycy?" - zapytała. Tym razem kobieta także nie uchyliła się od odpowiedzi. Wyznała, że odczuwa wahania wagi oraz problemy sercowe. "Szybko chudnę i nie mogę przytyć. Kołatanie serca. To takie chyba dwie, które najbardziej odczuwam i dają mi w kość" - odpowiedziała.

