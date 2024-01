Ania i Jakub byli uczestnikami dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna był jednym z kandydatów rolniczki. Początkowo para zupełnie nie mogła znaleźć wspólnego języka. Oliwy do ognia dodawali fani, którym nie spodobało się podejście Jakuba. Po czasie wyszło na jaw, że ta dwójka świetnie się ze sobą dogaduje. Wyznania miłości padły jeszcze przed zakończeniem emisji randkowego show. Widzowie nie byli zaskoczeni, gdy zakochani postanowili zostać parą również poza programem. Mają już konkretne plany na przyszłość. Od samego początku było wiadomo, że Jakub był już kiedyś żonaty. Wychowuje również trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Kim jest jego była partnerka? Możecie się zdziwić.

"Rolnik szuka żony". Jakub już kiedyś był żonaty. Jego była partnerka to sławna influencerka

Jakub z show "Rolnik szuka żony" o swoim dawnym życiu opowiedział jedynie na początku edycji. Później nie poruszał tematu byłej żony. Jakiś czas temu oznaczył ją jednak na swoim profilu na Instagramie. Dzięki temu internauci dotarli do informacji, kim jest tajemnicza kobieta. Okazało się, że to sławna influencerka. Ada Gadomska jest blogerką, copywriterką, a także autorką książki "Drobnostki". To właśnie tam napisała o swoich miłosnych zawirowaniach. Z jej instagramowego konta możemy dowiedzieć się, że w czerwcu 2023 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Wygląda na to, że również znalazła prawdziwą miłość i teraz jest w szczęśliwym związku. Jak się okazało, Anna i Jakub, a także Ada z nowym mężem, świetnie się dogadują. Tworzą patchworkową rodzinę i porozumiewają się w kwestii wychowania dzieci. Z mediów społecznościowych można wywnioskować, że co jakiś czas spotykają się w swoim gronie. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Teraz Ania i Jakub rozpoczęli nowe życie. Mają już plany na przyszłość

Ania i Jakub z show "Rolnik szuka żony" mają już plany na przyszłość. W święta para się zaręczyła. O kolejnym etapie swojego życia zakochani poinformowali w sieci. To jednak nie wszystko. W trakcie emisji wyjątkowego odcinka świątecznego para wyznała, że spodziewa się dziecka. Pociecha ma przyjść na świat już na wiosnę 2024 roku. Fani nie posiadali się z radości. Spekulacje o dziecku pojawiały się już wcześniej. Chcecie dowiedzieć się więcej? O szczegółach przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Tak Ania i Jakub spędzili pierwszego sylwestra jako para. "Podział obowiązków"

