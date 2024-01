TVP Info powróciło w nowej formule 29 grudnia. Przypomnijmy, że stacja przestała nadawać 20 grudnia, a więc w dniu, w którym minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił zmiany dotyczące mediów publicznych. Spekulowano, że kanał zmieni nazwę, tak się jednak do tej pory nie stało. Za to nie obyło się bez innych, dużych zmian.

Szef TAI zapowiada nowy program w TVP Info

27 grudnia w siedzibie TVP przy ul. Woronicza odbyło się spotkanie pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP, podczas którego m.in. wybrano nowego szefa TAI Grzegorza Sajóra. Gazeta.pl jako pierwsza podała szczegóły tego spotkania, a nawet cytowała wypowiedzi, które podczas tego wydarzenia padły. To wówczas Sajór powiedział, że w nowej TVP Info ma być dużo mniej polityków. - Naprawdę nie jest tak, że wszystko musi się kręcić wokół polityki. Póki co będzie tych polityków bardzo mało. Będziemy głównie robić program w oparciu o ekspertów - grzmiał. Ponadto odwołując się do swojego doświadczenia w pracy w Radiu 357, podkreślał, że można robić programy o polityce, ale bez polityków. - Po prostu się to da robić - mówił. Dodał też: - Najłatwiej jest zaprosić trzech polityków, ale zachęcał będę, żeby szukać tematów i gości niekoniecznie związanych z polityką.

Okazuje się, że nowy szef TAI nie rzucał słow na wiatr. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami zapowiadał właśnie nowy format, który ma ruszyć w TVP Info, a w którym ma być zdecydowanie mniej gadających polityków. - Chcielibyśmy odpolitycznić TVP Info jako stację w stosunku do tego, jak wyglądała w ostatnich latach. Nie musi być tak, że każdy program to pięciu polityków, którzy przekrzykują się i nic z tego nie wynika. (...) W ramach publicystyki będziemy analizować ich wypowiedzi i tłumaczyć, co decyzje polityków oznaczają dla widzów - wyjaśniał. Nowy program ma być właśnie w takich duchu ekspercko-publicystycznym i ma dotyczyć polityki zagranicznej.

Chciałbym też, by pojawił się w TVP Info magazyn poświęcony tematyce zagranicznej. Duży nacisk będziemy również kłaść na sprawy europejskie. Niebawem nadejdą wybory do Parlamentu Europejskiego, od stycznia 2025 Polska obejmie ponownie prezydencję w Unii, trwa dyskusja na temat zmian w traktatach, w której jako TVP chcemy uczestniczyć i przedstawiać wszystkie racje - zapewniał.

Szef TAI zdradza, kiedy ruszy "Teleexpress"

Aktualnie widzowie TVP nie mogą oglądać "Teleexpressu", do którego powraca jego wieloletni prowadzący Maciej Orłoś, który odszedł z formatu po nastaniu "dobrej zmiany". Jak wyjaśnia Sajór, zarówno "Teleexpress", jak i "Panorama" nie ruszyły jeszcze ze względu na problemy techniczne. Obecnie TVP nadaje swoje programy w siedziby na Woronicza, która nie była do tego najlepiej przystosowana. Wcześniej formaty informacyjne były tworzone w budynku TVP przy placu Powstańców. Ten jest jednak nadal okupowany przez byłych pracowników TAI.

Chciałbym w następnej kolejności ruszyć jak najszybciej z "Teleexpressem". Studio do nadawania programu już jest. Teraz pojawia się kwestia przygotowania newsroomu. Myślę, że może pod koniec pierwszego tygodnia Nowego Roku uda się rozpocząć nadawanie na nowo "Teleexpressu".

A co z "Panoramą"? Sajór zapewnia, że ta ruszy, ale nieco później. Prawdopodobnie program zadebiutuje w nowej TVP jeszcze w styczniu. Dokładny termin nie jest jednak znany. Tymczasem przypomnijmy, że w TVP Info zaszły spore zmiany personalne. Zniknęło wiele starych twarzy, a zatrudniono nowe osoby.