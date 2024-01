Kasia Gąsienica dała się poznać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Kobieta zyskała miano charakternej i zabawnej uczestniczki. W show występowała wraz ze swoim ukochanym mężem, Jędrkiem. Widzowie tak bardzo pokochali parę, że została zaproszona do ostatniego sezonu "Azji Express". Występy w produkcjach telewizyjnych przyniosły Kasi i Jędrkowi sporą popularność. Szczególnie można to zauważyć w mediach społecznościowych, gdzie ich życie śledzi niecałe 150 tysięcy obserwatorów. Jakiś czas temu Kasia zachwyciła fanów ogromną metamorfozą. Na jednej przemianie się nie skończyło.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba wytłumaczyła hejt w "Gogglebox". "Nikogo personalnie..."

Kasia Gąsienica po kolejnej metamorfozie. Tak dziś wygląda uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem"!

Kasia Gąsienica jeszcze niedawno przeszła prawdziwą metamorfozę sylwetki. Tuż po zakończeniu nagrań do "Azji Express", uczestniczka na dwa miesiące zniknęła z sieci. Fani zaczęli się martwić. Celebrytka jednak wróciła do wrzucania postów, przy okazji zaskakując odmienioną figurą. - Schudłam dziesięć kilogramów. Aktualnie codziennie chodzę na siłownię. Słuchajcie, powtarzam to głośno: codziennie chodzę na siłownię i jest w porządku(…). Nie stosuję diety żadnej, jem po prostu jedną trzecią tego, ile bym chciała - mówiła wówczas na swoim profilu. Po czasie okazało się, że metamorfoza Gąsienicy nadal trwa. Wygląda na to, że uczestniczka wciąż trzyma się swoich zaleceń. Jej sylwetka po raz kolejny się zmieniła. Fani byli zachwyceni jej świąteczną fotografią. "Petarda", "Przepięknie wyglądasz", "Kasia, sukienka wymiata, normalnie sztos", "Kasia, jakie nogi!" - czytamy. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Kasia i Jędrek Gąsienicowie są w związku do niecałej dekady. Jakiś czas temu skończyli budowę domu

Jakiś czas temu Kasia i Jędrek Gąsienicowie z programu "Gogglebox" świętowali dziewiątą rocznicę ślubu. Niedawno para spełniła swoje marzenie i wybudowała dom w typowo góralskim stylu. Zakochani pokazali w sieci jak wygląda wnętrze posiadłości, która ma zaledwie 35 m2. "300 kilometrów od Zakopanego. Większość robimy własnymi łapami i łapami rodziny i znajomych. Taka rodzinna budowa, później będziemy rodzinnie balować" - pisała Kasia w sieci po zakończeniu kolejnego z etapów. Chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Dla Agnieszki Kotońskiej to będą trudne święta. Celebrytka przeżywa ogromną stratę