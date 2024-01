W Telewizji Polskiej od jakiegoś czasu jest naprawdę gorąco. Wszystko z powodu zmian spowodowanych wyborami, a co za tym idzie zmianą partii rządzącej i odsunięciem Prawa i Sprawiedliwości od władzy. W odmienionej TVP z pewnością nie zabraknie zupełnie nowych nazwisk. Świadczą o tym głośno omawiane transfery. Do nowego składu dołącza Wioleta Wramba. Dziennikarka przez 12 lat związana była ze stacją Polsat. Podjęta decyzja z pewnością nie należała do łatwych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk o sytuacji w TVP

Wioleta Wramba żegna się z Polsatem. Podjęła decyzję o przejściu do Telewizji Polskiej

Wioleta Wramba to dziennikarka, która w Polsacie zrobiła niemałą karierę. Do stacji dołączyła 12 lat temu i doskonale wpisała się w klimat i politykę firmy. W jej wypowiedziach nigdy nie brakowało profesjonalizmu i niemałej wiedzy na poruszane tematy. Mimo zawodowych sukcesów Wramba zdecydowała się na prawdziwą rewolucję w życiu zawodowym. Dziennikarka zrezygnowała z pracy w Polsacie na rzecz TVP Info. To właśnie tam będziemy mogli ją teraz oglądać. Początkowo w Polsacie Wramba pracowała w charakterze stażystki, a następnie została edytorką. Z biegiem czasu przyszedł czas na zajęcie stanowiska reporterki i prezenterki serwisów informacyjnych.

W każdym z tych miejsc poznałam wielu ludzi, a wśród nich: pasjonatów swojej pracy, nauczycieli zawodu, dziennikarzy z ogromnym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się nim z takim nieopierzonym szczylem, jakim byłam - stwierdziła na Instastories Wioleta Wramba.

Wioleta Wramba zmieniła pracę. Po 12 latach odeszła z Polsatu

Wioleta Wramba dołączyła do ekipy Polsatu w 2012 roku. Przez wiele lat dała się poznać jako reporterka Polsat News. W 2021 roku zaczęła prowadzić serwisy informacyjne w nowo uruchomionym wtedy kanale Wydarzenia 24. Portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że dziennikarka ma teraz dołączyć do ekipy TVP Info. Stacja ta przeszła ostatnimi czasy ogromne zmiany i nadawanie w nowej odsłonie zaczęła w piątek wieczorem. Po transmisji jednego z programów widzów przywitał Jarosław Kulczycki i złożył im obietnicę. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Wioleta Wramba w TVP? Wydarzenia 24