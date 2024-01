Pamiętacie jeszcze Agnieszkę Miezianko? Uczestniczka była bohaterką siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć nie udało jej się znaleźć miłości w programie, jej losy wciąż śledzi tysiące widzów matrymonialnego show TVN-u. Uczestniczka jest aktywna na Instagramie, gdzie zdradza ciekawostki ze swojego życia. W ostatnim czasie w jej życiu sporo się zmieniło. Agnieszka wrzuciła do sieci romantyczny kadr z nowym partnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Największe dramy w programie

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka całuje nowego partnera. "Uwielbiam"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała nowe zdjęcie z okazji 2024 roku. Widzimy na nim, jak całuje w czoło tajemniczego mężczyznę. Uwagę zwraca opis. Wygląda na to, że bohaterka programu TVN-u w końcu odnalazła upragnioną miłość. "Niesamowite jest, jak niespodziewanie życie zmienia się o 180 stopni. Uwielbiam. Życzę sobie i wam tyle miłości, ile ja dostałam w tym roku" - napisała dumna. Przypominamy, że po wyemitowaniu siódmej edycji, Agnieszka miała pomysł, aby... zgłosić się do kolejnej odsłony ślubnego show. Wygląda jednak na to, że te plany może odrzucić w niepamięć. Nowe zdjęcie Agnieszki z partnerem znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka pokazała się po zabiegu. Zrobiła coś z ustami 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka pokazała się po zabiegu. Zrobiła coś z ustami; fot screen Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka wzięła ślub z Kamilem. Mieli spory problem z rozwodem

Przypominamy, że w programie Agnieszka została sparowana z Kamilem. Para na początku wydawała się dosyć zgrana, a widzowie nie mieli okazji zobaczyć zbyt wielu konfliktów. W pamięci zapisały się ich liczne wycieczki po miejscowości Kamila z rosołem w bagażniku. Mimo to mężczyzna miał powiedzieć żonie po zakończeniu nagrań, że nic do niej nie czuje, żądając tym samym rozwodu. Wyznanie to było niemałym ciosem dla uczestniczki "Ślubu", która całkowicie wywróciła swoje życie do góry nogami, aby spróbować być z dobranym przez ekspertów mężem. Zmieniła miejsce pracy, jak i przeprowadziła się do jego rodzinnej miejscowości. Rozwód zaaranżowanego małżeństwa również nie przebiegł przesadnie gładko, ponieważ sąd odrzucił ich pierwszy wniosek. Dlaczego? Pisaliśmy o tym tutaj.

Agnieszka i Kamil - 'Ślub od pierwszego wejrzenia 7' fot. Player.pl