"Chłopaki do wzięcia" nieustannie cieszy się sporym zainteresowaniem i stale zgromadza tłumy widzów przed telewizorami. Bohaterami formatu najczęściej są mężczyźni po przejściach, pochodzący ze wsi lub mniejszych miejscowości. Program pomaga im w odnalezieniu upragnionej miłości. Bez wątpienia jednymi z najbardziej charakterystycznych uczestników jest rodzeństwo Kochów. Co u nich słychać? Oj dzieje się. Ostatnio informowaliśmy o tym, że Karina zmieniła miejsce zamieszkania. Teraz przyszła pora na Stefana. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna postanowił odnowić relację z Aldoną, która jeszcze jakiś czas temu wywinęła mu niezły numer. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o ideale faceta. Kto ma szansę skraść jej serce?

"Chłopaki do wzięcia". Stefan i Aldona wrócili do siebie? Razem spędzili sylwestra

Droga do miłości Stefana i Aldony nie była najłatwiejsza. Po tym, jak para się rozstała, fani formatu byli pewni, że mężczyzna nie będzie chciał mieć nic wspólnego z nową partnerką. Jednak później okazało się, że mimo hucznego rozstania, byli partnerzy wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Najprawdopodobniej doszli do porozumienia i postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Bowiem w noc sylwestrową Aldona opublikowała w mediach społecznościowych jednoznaczny filmik. Kobieta wrzuciła na TikToka nagranie, na którym możemy zobaczyć, że tę wyjątkową noc spędziła u boku Stefana na Teneryfie. Para nie szczędziła sobie czułości i przekazała internautom życzenia. "Kochani wszystkiego dobrego" - napisali. Myślicie, że tym razem im się uda? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Relacja Aldony i Stefana była wyboista. W tle konflikt z siostrą i udawana ciąża

Związek Aldony i Stefana budził spore kontrowersje wśród widzów. W dużej mierze były one spowodowane tym, że partnerka Stefana nie przypadła do gustu jego siostrze. Przez co obie panie darły koty i obrzucały się błotem w sieci. Na tym jednak nie koniec, bowiem jakiś czas temu Aldona ogłosiła, że jest w ciąży ze Stefanem. Po tej nowinie mężczyzna sięgnął po pierścionek. Wówczas wydawało się, że wszystko pięknie się układa, a ulubiony bohater już niebawem sprawdzi się w nowej roli. Jednak jakiś czas później para się rozstała, a w sieci pojawiło się mnóstwo doniesień, jakoby Aldona wprowadziła partnera w błąd, a informacja o ciąży była nieprawdziwa. Sami zainteresowani nabrali wody w usta i nie odnosili się do sprawy. W pewnym momencie milczenie przerwał Stefan. Mężczyzna wyznał, że zabrał partnerkę do ginekologa, który potwierdził, że kobieta nie była w ciąży. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.