Małgorzata Ostrowska-Królikowska to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Największą popularność przyniosła jej rola Grażynki w kultowym już "Klanie" Telewizji Polskiej. Artystka dzięki tej właśnie postaci przez lata pracy zdobyła całkiem sporą rzeszę fanów. Nic więc dziwnego, że jako jedna z najpopularniejszych osób w kraju, Ostrowska-Królikowska ma szanse na udział w zbliżającej się wielkimi krokami kolejnej już edycji "Tańca z Gwiazdami". Redaktor Plotka Bartosz Pańczyk poprosił ją o komentarz w tej sprawie.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? W rozmowie z Bartoszem Pańczykiem aktorka nie kryła radości

Małgorzata Ostrowska-Królikowska już niebawem może mieć szansę udoskonalić umiejętności taneczne. Wszystko z powodu kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której prawdopodobnie wystąpi serialowa Grażynka. Podczas rozmowy z redaktorem Plotka, humor ewidentnie dopisywał artystce i wyraźnie było słychać śmiech. Na pytanie o to, czy pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami", odpowiedziała w dość wymijający sposób. Słowa, na które się zdobyła, zdają się rozwiewać jednak wszelkie wątpliwości. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Życzę wam dobrego czasu i fajnych ludzi wokół w Nowym Roku - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z Bartoszem Pańczykiem.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska dołączy do ekipy "Tańca z Gwiazdami"? Wszystko na to wskazuje

"Taniec z Gwiazdami" to format, który już jakiś czas temu zyskał ogromną popularność. Ukazuje on nic innego, jak właśnie taneczne umiejętności biorących udział w poszczególnych edycjach gwiazd. Na parkiecie do tej pory pojawił się już cały przekrój popularnych nazwisk - rozpoczynając na aktorach, a na sportowcach kończąc. Format cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem, że nawet biorący w nim udział tancerze stają się pewnego rodzaju celebrytami. Dla Izabeli Janachowskiej program okazała się prawdziwą trampoliną zawodową. Podobnie było w przypadku Rafała Maseraka. Jedno jest pewne - w zbliżającej się edycji "Tańca z Gwiazdami" z pewnością nie będzie miejsca na nudę.

