Wpadka prowadzących w "DDTVN". Żarty nie uratowały sytuacji

Programy prowadzone na żywo rządzą się swoimi prawami i wiedzą o tym nie tylko pracownicy telewizji. Nie da się ukryć, że czasem zdarzają się niespodziewane sytuacje, których po prostu trudno uniknąć. W końcu mały wypadek może zdarzyć się każdemu, a nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Tak właśnie stało się we wtorkowy poranek w studiu "Dzień dobry TVN". W pewnym momencie posłuszeństwa odmówił kabel. Po prostu nie chciał współpracować.

Wpadka z "Dzień dobry TVN". Winny okazał się kabel od robota kuchennego

Wtorkowe wydanie "Dzień dobry TVN" z pewnością przejdzie do historii. W pewnym momencie doszło do niemałej wpadki, której po prostu nie dało się przemilczeć i zamieść pod dywan. Niezręczna sytuacja wydarzyła się w momencie rozmowy o oczyszczaniu organizmu i detoksu. Trzeba przyznać, że temat ten jest teraz bardzo na topie chociażby ze względu na początek nowego roku, a co za tym idzie sporą liczbę postanowień i chęć zmian na lepsze. Gdy prowadzące rozpoczęły dyskusję z ekspertem, wszystko się zaczęło. W pewnym momencie robot kuchenny nie zadziałał. Do akcji wkroczyła Anna Senkara, która liczyła na to, że uda jej się naprawić sprzęt. Niestety tak się nie stało. "Ja tego nie naprawię, bo to jest przyklejone na plaster" - ostatecznie stwierdziła prowadząca śniadaniówkę.

Wpadka z kablem na planie śniadaniówki. Prowadzącym nie udało się uratować sytuacji

Zarówno Anna Senkara, jak i Sandra Hajduk starały się ratować sytuację, jak tylko mogły. Obracały wszystko w żart i chciały w ten sposób rozluźnić atmosferę. Trzeba przyznać, że obie prowadzące potrafiły zachować zimną krew i po prostu nie zjadł ich stres. Obie panie, jak zwykle z resztą, postawiły na modowe i dopracowane do perfekcji stylizacje. Senkara pokazała się w długiej, kwiecistej sukience w kwiatowy print. Romantyczny charakter kreacji przełamała złotymi sandałkami na szpilce i masywnym paskiem. Hajduk, podobnie jak koleżanka, zdecydowała się na złoto. Luźna marynarka prezentowała się na niej naprawdę dobrze. Patrząc na obie prowadzące, nie można było się do niczego przyczepić.

Anna Senkara, Sandra Hajduk screen player / 'DDTVN'