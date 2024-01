Ania i Jakub poznali się w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka oraz jej kandydat początkowo nie mogli znaleźć wspólnego języka. Jakub nie był również faworytem widzów. Po czasie wyszło na jaw, że ta dwójka świetnie się ze sobą dogaduje. Niedługo później uczestnicy zostali parą. Wyznanie miłości padło jeszcze w trakcie emisji programu. Po zakończeniu randkowego show para przeniosła swoją relację na kolejny etap. Zakochani zaręczyli się w święta. Ponadto wyznali, że spodziewają się dziecka. Ostatnio spędzili razem pierwszy wspólny sylwester. W taki sposób pożegnali 2023 rok.

"Rolnik szuka żony". Tak Ania i Jakub rozpoczęli nowy rok. Nie zabrakło specjalnych życzeń

Ania i Jakub sylwestra spędzili w swoim gronie. Zakochani z dziesiątej edycji show "Rolnik szuka żony" tego dnia bawili się we dwójkę. Relację z wejścia w 2024 rok opublikowali w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazują wspólne ujęcia. Nie zabrakło życzeń dla fanów. - Drodzy widzowie, chcielibyśmy wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Oby ten rok był lepszy od tego poprzedniego, chociaż żeby nie był gorszy. Wszystkiego najlepszego - powiedziała Ania na InstaStories. Wygląda na to, że para ma już swoje nawyki i preferencje związane z organizacją codziennego życia. Na jednym ze zdjęć widzimy stół zastawiony licznymi potrawami. "Taki podział obowiązków lubię. Ania sprząta, ja gotuję" - wyznał Kuba. Śledzicie losy pary w sieci? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Sylwester Ani i Jakuba fot. Instagram/@aniaderbiszewska/screenshot, Instagram/jakub_manikowski/screenshot

"Rolnik szuka żony". Ania i Jakub spodziewają się dziecka. Ta wiadomość nie była zaskoczeniem

W święta stacja TVP1 wyemitowała specjalne odcinki programu "Rolnik szuka żony". Marta Manowska spotkała się m.in. z Anią i Jakubem. Para wyznała, że spodziewa się dziecka, a ich potomek ma przyjść na świat już na wiosnę 2024 roku. Co ciekawe, fani show już od dawna spekulowali, że uczestniczka jest w ciąży. Para nie zdradziła jakiej płci będzie dziecko, ale Jakub przyznał, że liczy na syna. Wybranek Ani ma już za sobą nieudane małżeństwo i trójkę dzieci z poprzedniego związku, więc zdobył już doświadczenie jako tata. Ania wyznała, że rodzice już przygotowują dom na nadejście malucha. Czasu zostało niewiele.