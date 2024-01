Andrzej Onopiuk z Plutycz to jedna z największych gwiazd serii "Rolnicy. Podlasie" telewizji FOKUS TV. W programie występuje ze swoim ojcem, Gienkiem. Panowie tworzą duet idealny, który zapewnia widzom sporo emocji i śmiechu, a seria z odcinka na odcinek zyskuje na popularności. 41-letni rolnik gospodaruje na 50 hektarach ziemi, nieustannie inwestuje w rozwój swojego gospodarstwa i kupuje nowoczesny sprzęt. To nie wszystko, bo Andrzej hoduje też zwierzęta. Ostatnio młodszy Onopiuk zabrał się także za remont domu i odnowienie podwórka, ale nie obyło się bez problemów. Widzowie wielokrotnie zastanawiali się nad wykształceniem rolnika. Jego ojciec właśnie wyjawił tę informację.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o imieniu dla córki. Zdradza termin porodu

"Rolnik szuka żony". Gienek wyjawił, jakie wykształcenie ma Andrzej. "Nie chciał i już"

Andrzej z programu "Rolnicy. Podlasie" szybko stał się gwiazdą, a jego gospodarstwo regularnie odwiedzają fani. Rolnik nie spoczywa na laurach i sprytnie wykorzystuje zainteresowanie. Razem z ojcem tworzą także nagrania w serwisie YouTube, które cieszą się sporą oglądalnością. Ich konto śledzi ponad 100 tysięcy użytkowników, a publikacje pojawiają się regularnie. Ostatnio Andrzej zmagał się z czterema tonami marchwi, którą dostał od widzów. Fani programu wielokrotnie zastanawiali się, jak wyglądała edukacja Andrzeja. Jak się okazuje, edukacja rolnika zatrzymała się na szkole średniej.

Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - powiedział Gienek.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej 'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej nie wierzył, że się uda / fot. YouTube/ Rolnik Info

"Rolnik szuka żony". Gienek i Andrzej mieli problem z furmanką. Z potrzasku uratował ich Heniek