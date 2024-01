Iza Juszczak zgłosiła się do piątej edycji programu matrymonialnego "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli fryzjerkę ze Śląska z Kamilem. Ich małżeństwo początkowo wydawało się bardzo udane, niestety po jakimś czasie doszło do głośnego rozstania. "Jesteśmy w takiej sytuacji, w której życzylibyśmy sobie, żebyście się odwalili. To kieruję do hejterów i osób, które nie potrafią uszanować takich czy innych decyzji (...)" - pisał wtedy zdenerwowany mężczyzna na swoim profilu na Instagramie. Od tej pory Iza próbowała znaleźć "tego jedynego" poza kamerami. Wygląda na to, że w końcu jej się to udało! Więcej zdjęć Izy znajdziesz w galerii na górze strony.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na zdjęciach z nowym partnerem. Fani: "No nareszcie"

Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła złożyć swoim fanom noworoczne życzenia. "Szczęśliwego Nowego Roku życzymy wam!" - napisała krótko, dodając zdjęcie z obecnym partnerem. Iza przez długi czas ukrywała, jak wygląda jej ukochany. Fanów bardzo ucieszył widok szczęśliwej kobiety. "No nareszcie. W końcu masz fajnego dojrzałego faceta", "Widać te iskierki w oczach", "Wygląda trochę jak Dawid z Pięknych i Młodych. Pozdrawiamy", Dużo zdrówko i szczęścia państwu życzę! Piękna para", "Promienieje pani" - pisali wyraźnie zadowoleni obserwatorzy Izy.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi o dziecku. Skomentowała także swój związek

W jednej z sesji Q&A zorganizowanej przez byłą uczestniczkę "ŚOPW" padło pytanie odnośnie do nowego związku. Iza przyznała, że jest bardzo szczęśliwa. Kobieta również otworzyła się na temat dziecka. Choć nie jest w ciąży, to bardzo intensywnie myśli o macierzyństwie. "Planuje pani dzieci"? - zapytał jeden z anonimowych obserwatorów. "Tak, chciałabym zostać mamą" - odpowiedziała krótko Iza. Jak widać, nieudany związek z Kamilem jest już niczym nieznaczącym wspomnieniem z przeszłości. Kobieta zdaje się skupiać wyłącznie na nowej relacji. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga gorzko o Marcinie. "Spadły różowe okulary". Wbiła też szpilę produkcji

Iza i Kamil 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Iza w końcu pokazała ukochanego. Fani zachwyceni. Fot. 'ŚOPW'/ TVN