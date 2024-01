Za nami "Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu w Chorzowie i huczne pożegnanie 2023 roku. Gwiazdy lśniły na scenie, a wśród gości pojawili się także zagraniczni artyści. Stylizacje artystów możecie podpatrzeć tutaj. W sylwestra z Polsatem pożegnał się także jeden z dziennikarzy. Piotr Jędrzejek podziękował za ostatnie lata współpracy i zapowiedział nowe wyzwania w 2024 roku.

Piotr Jędrzejek odchodzi z Polsatu. Odchodzi z telewizji? Wystarczy przełączyć kanał

Piotr Jędrzejek odchodzi z Polsatu i po raz ostatni pojawił się na antenie podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Chorzowie. Dziennikarz od czterech lat związany był ze stacją. Prowadził "Poranek" na antenie Polsat News. W mediach społecznościowych opublikował wpis pożegnalny i zwrócił się nie tylko do widzów, ale także do dotychczasowych współpracowników. "Obyśmy nadal mogli cię oglądać. Powodzenia!", "Powodzenia, gdziekolwiek...." - czytamy w komentarzach. Jak się okazuje, dziennikarz nie znika z telewizji. Jak sam zdradził, wystarczy przełączyć kanał. Od 1 stycznia można oglądać go na antenie TVP Info. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl Jędrzejek to niejedyny dziennikarz z kanału Polsatu, który ma dołączyć do odnowionej Telewizji Polskiej. Propozycję transferu dostała też Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko z "Wydarzeń 24".

Koniec roku to dla mnie również początek nowych wyzwań. Dziś ostatni raz pojawiłem się na antenie Telewizji POLSAT. Z wielkiej sceny, w sylwestrowym nastroju mówię, wielkie dziękuję. Wszystkim, którzy byli dziś w Chorzowie i tym, z którymi przez ostatnie cztery lata pracowałem przy Ostrobramskiej. Do zobaczenia! - napisał w mediach społecznościowych.

Piotr Jędrzejek wiązał przyszłość z teatrem. "Na mojej drodze stanęła telewizja"

Piotr Jędrzejek jest absolwentem krakowskiej PWST i ma za sobą epizodyczne role m.in. w "Kryminalnych", czy "Samym życiu". Po ukończeniu szkoły swoją przyszłość wiązał z teatrem, ale jego życie potoczyło się inaczej. "Po ukończeniu krakowskiej PWST myślałem, że na zawsze zwiążę się z teatrem, ale na mojej drodze stanęła telewizja. I tak bardzo szybko zostałem aktorem-redaktorem. Do rozmów o aktorstwie powracam w swoim programie "Strefa Kultury". A z teatrem spotykam się na co dzień- w komentarzach dotyczących sceny politycznej. Tam również nie brakuje dramatów i wielkich kreacji" - czytamy na profilu aktora na portalu skene.pl.