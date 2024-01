Zakopane powitało Nowy Rok z "Sylwestrem z Dwójką" organizowanym przez Telewizję Polską. Ze względu na zmianę władz i rewolucje w TVP wydarzenie przeszło modyfikację. "Sylwester Marzeń" zyskał nową nazwę, "Sylwester z Dwójką". Na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Koncert poprowadzili: Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski. Publiczność bawiła się w rytm znanych przebojów Edyty Górniak, Zenona Martyniuka oraz Roksany Węgiel. Wśród gwiazd nie mogło także zabraknąć autorki "Solo", Blanki. Niestety jej występ nie przez wszystkich został dobrze odebrany. Czujni internauci wychwycili mankamenty w show piosenkarki.

"Sylwester z Dwójką". Blanka w ogniu krytyki

Występ Blanki rozpoczął się prosto z łóżka. Ubrana w lateksowy komplet i kozaki wokalistka leżała pod pierzyną i udawała, że śpi. Wybudził ją dźwięk piosenki "Solo". Chwilę później Blanka zaczęła śpiewać swój hit i na scenie pojawiły się tancerki. Piosenkarka dołączyła do nich i aż do końca wykonywała choreografię. Uwagę zwróciły odważne ruchy Blanki do kamery. Wątpliwości wzbudziło też samo wykonanie piosenkarki. W sieci pojawiły się głosy, że nie śpiewała ona na żywo. Fani dość szybko wylali falę frustracji w komentarzach na oficjalnym profilu TVP na Instagramie ."Playback musi być", "Co to za szopka", "Ordynarny playback", "Playback, chórzystki i w tle gdzieś tam bejbe słychać", "Praktycznie nie śpiewa" - pisali zawiedzeni. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Blanka będzie jurorką w "The Voice Kids"?

Blanka prężnie rozwija swoją karierę. Niedawno została zapytana o to, czy chciałaby wziąć udział w popularnym programie Telewizji Polskiej, "The Voice Kids". Jak się okazuje, wokalistka chętnie rozważyłaby taką propozycję. - Nie myślałam o tym, ale myślę, że jeśli byłaby taka opcja to oczywiście. Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha - powiedziała w rozmowie z Party.pl. ZOBACZ TEŻ: Niezręczny wywiad z Blanką. w "Pytaniu na śniadanie". Reporter miał trudny orzech do zgryzienia

Blanka podczas 'Sylwestra z Dwójką' Fot. @ Bądźmy Razem. TVP / Youtube / screenshot