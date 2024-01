Za nami huczne pożegnanie 2023 roku. Jak co roku Polsat był organizatorem "Sylwestrowej Mocy Przebojów", która została zorganizowana w Parku Śląskim w Chorzowie. Na polsatowską scenę zaproszono największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na liście wykonawców znalazła się m.in.: Doda, Smolasty, Dawid Kwiatkowski, Feel, Kayah, Golec uOrkiestra, zespół Enej i Majka Jeżowska. Widzowie mogli też podziwiać występy zwycięzców ostatnich dwóch edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", czyli Kuby Szmajkowskiego i Oskara Cymsa. Nie zabrakło także zagranicznych wykonawców. W tym roku swoim występem wieczór uświetnił Matteo Bocelli, czyli syn słynnego Andrei Bocellego. Sylwester Polsatu to także okazja to zaprezentowania wieczorowych kreacji. Na ściance przed koncertem pojawiła się plejada gwiazd.

"Sylwestrowa Moc Przebojów". Doda i Zawadzka w futrze. Tak lśniły gwiazdy Polsatu

Jedną z największych gwiazd imprezy Polsatu była Doda. Tego wieczoru wokalistka zdecydowała się zapleść włosy w drobne warkoczyki. Na ściance pozowała w turkusowym kombinezonie z ażurowej tkaniny, ozdobionym futrzanymi elementami. Kiedy pojawiła się na scenie, wybrała biały komplet z futra. Największą uwagę w jej stylizacji przyciągał wielki kapelusz, nawiązujący do stylistyki lat 90. Zobaczcie fragment koncertu wokalistki w materiale wideo na dole strony.

Marcelina Zawadzka była gospodynią imprezy. Prezenterka pojawiła się na ściance w połyskującej czarno złotej sukni, do której założyła niebieskie obszerne futro. Modelka zdecydowała się na lekko podkręcone włosy, a stylizację dopełniła delikatnymi sandałkami na szpilce i dużymi kolczykami. Na scenie mogliśmy ją oglądać w jasno turkusowym komplecie z drobnych cekinów. Zawadzka lśniła w blasku reflektorów. Więcej zdjęć gwiazd w galerii na górze strony . Znajdziecie tam m.in. Kayah i reprezentantów najmłodszego pokolenia.

Majka Jeżowska miała wypadek tuż przed sylwestrem. Mimo wszystko pojawiła się na scenie