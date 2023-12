"19:30". W programie zadebiutował nowy dziennikarz. Znacie go z TVN-u

Nowy program informacyjny TVP "19:30", który zastąpił propagandowe "Wiadomości", cieszy się sporą oglądalnością, o czym poinformowali zadowoleni z tego faktu sami zainteresowani. 30 grudnia, w najnowszym wydaniu formatu, pojawił się nowy prowadzący Zbigniew Łuczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Nasz dziennikarz zrelacjonował sytuację przed siedzibą TVP. Policja i zamieszanie

Nowy prowadzący w "19:30"

30 grudnia na antenie "19:30" zadebiutował dziennikarz Zbigniew Łuczyński, który przed laty zaczynał jako prezenter w telewizji regionalnej TVP Kraków, gdzie prowadził program informacyjny "Kronika". Następnie prowadził "Kurier" na antenie TVP3. Szerszej publiczności znany jest ze stacji TVN. Łuczyński w latach 2006- 2023 prowadził wszak program "Uwaga". Od 29 grudnia jest jednak dziennikarzem TVP Info.

Dziennikarz poradził sobie w programie "19:30" doskonale, choć zdarzyła mu się jedna pomyłka słowna. Szybko się jednak poprawił. Dobre zdanie na temat prezentera mają również widzowie. Na streamie programie informacyjnego, który pojawił się na fanpage'u TVP, możemy przeczytać same komplementy pod jego adresem. "Ja się zastanawiałam, gdzie pan Zbysiu z "Uwagi" TVN jest. Miłe zaskoczenie. Pozdrawiam i wreszcie normalne informacje", "Kolejny wspaniały prowadzący. Dziennikarz, a nie nominat i funkcjonariusz partii PiS", "Bardzo wysoka kultura dziennikarska" - czytamy.

"19:30" zamiast "Wiadomości" w TVP

Program "19:30" miał swoją premierę na antenie TVP 20 grudnia tego roku, kiedy to Marek Czyż w kilkuminutowym wystąpieniu poinformował, że w Telewizji Polskiej zakończył się program podany w formie "propagandowej zupy". - Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz. To nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach przez ostatnie osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę - usłyszeli widzowie. Szefem "19:30" został Paweł Płuska. W formacie zaczęły pojawiać się nowe twarze m.in. Joanna Dunikowska-Paź. To nie koniec zmian w TVP. Przywrócono "Teleexpress", którego twarzą znów jest Maciej Orłoś, a z którego zwolniono Marka Sierockiego. Ruszyło także odświeżone TVP Info. Ze stacji zniknęły dawne "gwiazdy", zatrudniono nowe osoby.