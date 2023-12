Magda to jedna z byłych uczestniczek siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jej historia miłosna z Jakubem jest o tyle ciekawa, że mężczyzna nie znalazł się gronie "pierwszych" kandydatów. Kiedy Magda zrozumiała, że żaden z uczestników nie jest "tym jedynym", postanowiła ponownie przeczytać listy, których ilość była naprawdę imponująca. To właśnie wtedy natknęła się na wiadomość od Jakuba. Po krótkiej, ale intensywnej znajomości para w 2022 roku postanowiła wziąć ślub. Obecnie wspólnie wychowują dwójkę dzieci, których zdjęcia Magda pokazała na swoim profilu na Instagramie. Słodycz do kwadratu. Zobaczcie sami! Więcej zdjęć Magdy i Jakuba z programu i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Dzieci Magdy i Jakuba rosną jak na drożdżach. Widzicie podobieństwo?

W 2021 roku na świat przyszedł starszy syn pary Marcel. Chłopczyk dosyć szybko doczekał się siostry Martyny, która obecnie ma pół roku. Choć Magda niechętnie pokazuje swoją córkę w internecie, to tym razem postanowiła zrobić "świąteczny" prezent dla swoich fanów. Uczestniczka wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie, na którym widać obie pociechy. Starszy brat uważnie trzyma swoją siostrę na tle ubranej choinki, pod którą pojawiły się prezenty. Marcel otrzymał deskorolkę i sporych rozmiarów traktor. Wygląda na to, że chłopiec również wyrośnie na rolnika.

Marcel i Martyna 'Rolnik szuka żony'. Magda pokazała zdjęcia dzieci. Podobne do mamy? Fot. @magdalena_kuzniacka/ Instagram

"Rolnik szuka żony". Magda pokazała kadry z podwójnej uroczystości. To był wyjątkowy moment

Całkiem niedawno Magda miała dwie istotne okazje do świętowania. Rolniczka wyprawiła nawet podwójne przyjęcie, na którym celebrowała swoje 30. urodziny, a także chrzciny córki. "Chrzest Święty naszego aniołka i moje 30. urodziny. Cudowny czas. Dziękujemy wam kochani, że byliście z nami w tak ważnym dniu" - pisała przejęta. Nie zabrakło również komentarzy poruszonych fanów, którzy zasypali Magdę życzeniami. "Wyglądacie cudownie. Widać, że jesteś bardzo szczęśliwa. Życzę wszystkiego, co najlepsze", "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i Błogosławieństwa Bożego dla córeczki" - pisali na Instagramie obserwatorzy rolniczki. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin jedną tajemnicę zachowa aż do porodu. Nie wie nawet jej córka