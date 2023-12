W Polsacie nadchodzą prawdziwe zmiany. W 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" jurorami byli: Andrzej Grabowski, Iwona Pavlović, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny. Widzowie nie zobaczą ich w tym samym składzie. Informator związany ze stacją zdradził nam, że Edward Miszczak jest zdeterminowany, aby zmienić jurorów. - Jako nowa osoba w firmie nie boi się podejmować trudnych i odważnych decyzji. Wkrótce może się okazać, że w programie nie zobaczymy już żadnego z tych trzech panów - tłumaczy. Decyzje Miszczaka powoli stają się faktem. Ze stacji zniknie Michał Malitowski. O komentarz pokusił się również Andrzej Piaseczny, który opowiedział o swoich dalszych losach w Polsacie.

"Taniec z Gwiazdami". Michał Malitowski odchodzi z programu. "Wystarczy"

Jak podają Wirtualnemedia.pl, Edward Miszczak ma w planach zmniejszyć liczbę jurorów w "Tańcu z Gwiazdami" z czterech do trzech. Z programu zniknie Michał Malitowski, który poinformował o odejściu na swoim profilu na Instagramie. "Kochani, chciałbym z całego serca podziękować wam za te wszystkie lata spędzone razem. Nie będę częścią programu 'Taniec z Gwiazdami' w najbliższym czasie. Uwielbiam ten program i mam nadzieję, że odniesie on sukces w nowej formie. Dla mnie już czas. Wystarczy. Goodbye. I love you" - napisał. Fani nie kryli oburzenia decyzją Edwarda Miszczaka. "Bardzo żal", "Dziwna i nieuzasadniona decyzja","Szkoda", "W tym przypadku nie jest to dobra zmiana" - pisali w komentarzach.

"Taniec z Gwiazdami". Andrzej Piaseczny również znika z show

Pod postem Michała Malitowskiego pojawił się komentarz od Andrzeja Piasecznego. Piosenkarz potwierdził plotki o tym, że również nie wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". "Michale drogi. Poznanie was i przez tę niedługą chwilę możliwość znalezienia się w tym wspaniałym projekcie, to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i piękna przygoda. Bardzo, bardzo dziękuję" - czytamy. Piaseczny zaproponował wspólny seans programu z domów. "Może umówmy się tej wiosny na obejrzenie któregoś z odcinków nowej edycji na wspólnej kanapie, już przed telewizorem? Co pan na to, przyjacielu?" - dodał w komentarzu.

