Trwają rewolucje w Telewizji Polskiej. Po tym, jak nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Bartłomiej Sienkiewicz, ze stacji znikają znane twarze. Nowe władze mediów publicznych odświeżają także ramówkę. Program "19:30" zastąpił "Wiadomości", a Maciej Orłoś ponownie zostanie gospodarzem Teleexpressu". W TVP Info największe zmiany rozpoczęły się 20 grudnia. Po godzinie 11:00 stacja przerwała nadawanie. Teraz po dziewięciodniowej przerwie wróciła na antenę.

TVP Info powróciła na ekrany z Jarosławem Kulczyckim

29 grudnia w godzinach wieczornych kanał TVP Info wznowił nadawanie. Początkowo widzowie mogli zobaczyć Joannę Dunikowską-Paź, która poprowadziła nowe wydanie programu informacyjnego "19:30". Później przeprowadzono rozmowę z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jako następny w ramówce znalazł się program publicystyczny z Jarosławem Kulczyckim w roli głównej. Dziennikarz przywitał widzów i zapowiedział dobre zmiany. - Dobry wieczór państwu. Ja nazywam się Jarosław Kulczycki i jest mi bardzo miło zaprosić państwa do TVP Info. Przez ostatnie osiem lat istniał kanał telewizyjny o takiej nazwie, jednak ze swoim pierwowzorem i zasadami rzetelności dziennikarskiej nie miał nic wspólnego. To się zmieni, osobiście gwarantuję, w Telewizji Polskiej w ogóle, a w TVP Info i programach informacyjnych w TVP w szczególności - obiecał na antenie. - Będziemy dawali głos wszystkim stronom sporu politycznego czy społecznego. Będziemy dochowywali zasad rzetelności i bezstronności. Będziemy na nowo budowali polską telewizję publiczną. Inaczej bowiem, niż napisał pewien poeta, wierzymy, że co się podzieliło, to się może skleić - dodał Kulczycki.

Jarosław Kulczycki Fot. TVP INFO / screenshot

Jarosław Kulczycki został zwolniony z Telewizji Polskiej w 2016 roku

Dziennikarz przez lata pracował w Telewizji Polskiej. Prowadził "Panoramę", "Wiadomości" oraz "Poranek Info". W 2015 roku przeprowadził głośny wywiad z Łukaszem Warzechą. Kulczycki zasugerował swojemu gościowi, że jest opłacany przez sztab Andrzeja Dudy. Komisja TVP uznała, że prezenter naruszył tym zachowaniem zasady etyki dziennikarskiej. Jego współpraca ze stacją oficjalnie zakończyła się w 2016 roku. - Rozmowa była krótka i kulturalna. Powiedziano mi, że koncepcja się zmieniła i że nie pasuję do niej, że będą nowi ludzie, więc nie ma dla mnie miejsca w TVP - wyznał Kulczycki dla Gazety.pl.

