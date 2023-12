Już wkrótce dwie najważniejsze imprezy sylwestrowe w TVP i Polsacie. Ze względu na zmianę władz i rewolucje w mediach publicznych wydarzenie Telewizji Polskiej przeszło pewną przemianę. Od teraz "Sylwester Marzeń" nosi nazwę "Sylwester z Dwójką". Koncert poprowadzą Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski. W Polsacie wszystko pozostało bez zmian. Na widzów czeka "Sylwestrowa Moc Przebojów" prowadzona przez Krzysztofa Ibisza, Marcelinę Zawadzką, Agnieszkę Kołodziejską oraz Adama Zdrójkowskiego. Nie zabraknie także polskich i zagranicznych wokalistów. Zobacz szczegóły.

"Sylwester z Dwójką" w TVP. Na scenie Edyta Górniak z synem

W tym roku Telewizja Polska organizuje imprezę sylwestrową na Równi Krupowej w Zakopanem. Wydarzenie będzie można oglądać 31 grudnia na kanale TVP 2. Koncert wystartuje o godzinie 19:50. Zagraniczną gwiazdą tegorocznej imprezy jest zespół S.T.S.B. fka Fun Factory. Artyści zasłynęli dzięki utworom "Celebration" oraz "I wanna be with you". Na "Sylwestrze z Dwójką" pojawią się również polscy wokaliści. Widzowie obejrzą na scenie m.in. Edytę Górniak, Marylę Rodowicz, Allana Krupę, Cleo, Blankę, Roksanę Węgiel, Justynę Steczkowską, Sławomira, Zenona Martyniuka, Viki Gabor, Red Lips oraz Darię Marx. Wystąpią także polskie zespoły, takie jak: Pectus, Afromental oraz Piękni i Młodzi.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" w Polsacie. Wystąpi Doda i Denzel

Na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" również pojawi się cała plejada gwiazd. Tegoroczny koncert odbędzie się przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie wystartuje o 20:00 i widzowie będą mogli obejrzeć je w Polsacie. Największą gwiazdą koncertu jest Matteo Bocelli, syn słynnego śpiewaka. Oprócz niego na scenie pojawią się również m.in. Denzel, Dawid Kwiatkowski, Doda, Smolasty, Majka Jeżowska, Urszula, Golec uOrkiestra, Lady Pank, Kuba Szmajkowski, Enej oraz Oskar Cyms. ZOBACZ TEŻ: Sebastian Karpiel-Bułecka ciska gromy w "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem. "Zalewa mnie krew"

Doda na 'Sylwestrowej Mocy Przebojów' Fot. KAPiF.pl

