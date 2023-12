Oglądacie "Złotego chłopaka"? To turecka produkcja, która podbija serca także polskich widzów. Serial przedstawia historię Ferita - młodego, przystojnego mężczyzny o hedonistycznym stylu życia. Kres swobody i beztrosce chłopaka chce położyć jego dziadek, Halias. Senior ma w planach uczynić z niego dorosłego i dojrzałego mężczyznę. Co wydarzy się w odcinkach po 1 stycznia 2024 roku? Widzowie mogą liczyć na sporą dawkę emocji. Akcja dopiero zaczyna się rozkręcać...

"Złoty chłopak". Turecki serial podbija serca widzów. W nowym roku czeka na nich spora dawka emocji

W 87. odcinku Ifakat będzie knuć, jak pozbyć się Seyran, Abidiny i Latifa. Jego cel to nastawić Halisa przeciwko tej trójce. Bohaterka zadzwoni do Saffeta i wyśle go do Kazima. Pelin z kolei zwróci się o pomoc do dawnej znajomej Ferita, która zdecyduje się na zrealizowanie przysługi. Dziewczyna spotka się z Feritem i przekona go do Pelin. W 88. odcinku Kazim będzie chciał wydać Sunę za mąż i w tym celu zorganizować spotkanie z rodziną Saffeta. Gulsah spotyka się z Feritem i wyjaśnia mu całą sytuację z Pelin. Będzie to dla niego spore zaskoczenie. W 89. odcinku Halis kategorycznie zabroni rodzinie kontaktu z Kazimem. Pelin zaś ustali szczegóły uroczystości ślubnej. Zerrin umówi Kazimie z prawnikiem, a Sultan zapewni Sefikę, że nie wycofa skargi. W 90. odcinku z kolei do akcji wkroczy pokojówka, która stawi Feritowi dość istotne warunki. Mina mężczyzny będzie nietęga.

'Złoty chłopak' 'Złoty chłopak', fot. Youtube Yal? Çapk?n?

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki serialu "Złoty chłopak"?

Nowe odcinki serialu "Złoty chłopak" będą emitowane od 2 stycznia 2024 roku. Niezmiennie produkcję będzie można obejrzeć w stacji TVP2 o godzinie 14:00 od poniedziałku do piątku. Każdy z epizodów potrwa około 45 minut. Jesteście na bieżąco ze "Złotym chłopakiem?" Dajcie znać w komentarzach.

