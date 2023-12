Telewizja Polska przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Na jaw wychodzą nowe fakty. 28 grudnia światło dzienne ujrzał dokument dotyczący wynagrodzeń gwiazd TVP za czasów rządów PiS-u. Pismo zostało opublikowane przez posła KO, Dariusza Jońskiego. Według ujawnionych informacji największym rekordzistą był Michał Adamczyk, który miał zarabiać kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Całą sprawę postanowiła skomentować dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra. Padły mocne słowa.

Agnieszka Gozdyra komentuje olbrzymie zarobki pracowników TVP

Dziennikarka zamieściła na swoim profilu na Instagramie długi post. Zaczęła od wyliczenia wynagrodzeń pracowników Telewizji Polskiej. "187 tysięcy miesięcznie zarabiał średnio w TVP Michał Adamczyk, 89 tysięcy Marcin Tulicki, 55 tysięcy Samuel Pereira. Oficjalne dane likwidatora, Daniela Gorgosza, który wszedł do TVP po tym, jak minister kultury postawił spółki publicznych mediów w stan likwidacji" - napisała. Później Gozdyra postanowiła zwrócić się do osób, które twierdzą, że przed rządami PiS-u wynagrodzenia pracowników mediów publicznych również były wysokie. "Jak ktoś mi pisze: a za czasów poprzedniej władzy też tyle zarabiali, odpowiadam, że zawsze jestem przeciwna niemoralnie wysokim zarobkom, tyle że jest co najmniej jedna różnica. Wtedy TVP nie przynosiła strat. Była dochodową spółką i jako taka nie dostawała kilkumiliardowych rekompensat ze skarbu państwa. Są też inne różnice, tak oczywiste, że nie ma sensu opisywać" - skwitowała.

Rafał Trzaskowski skrytykował zarobki gwiazd TVP

Oburzenia wielkimi wynagrodzeniami pracowników Telewizji Polskiej nie krył również Rafał Trzaskowski. "Zrobili z mediów publicznych maszynkę do ordynarnej partyjnej propagandy i bezwzględną szczujnię. Dziś bezczelnie krzyczą o "wolnych mediach". Nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń. Z publicznej kasy, rzecz jasna" - napisał prezydent Warszawy na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "19.30". Mówiono o powrocie legendy do TVP. Pokazano też kadr z... Kurdej-Szatan

Michał Adamczyk Fot. Goniec / Youtube / screenshot

