"Sylwester Szczęścia", czyli impreza zorganizowana przez Polsat w noc sylwestrową 2021 roku niesie za sobą spore konsekwencje. "Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ukarał Telewizję Polsat i spółkę Teleaudio Dwa – odpowiedzialnych za organizację SMS-owego konkursu sylwestrowego. Za wprowadzenie telewidzów w błąd spółki zapłacą blisko 10 mln. zł" - poinformował urząd w oficjalnym komunikacie. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka zapytana o "czystki" Miszczaka. Szybko wybrnęła

UOKiK wykrył nieprawidłowości podczas sylwestra Polsatu. Nałożono ogromną karę

W komunikacie, który został wydany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, możemy przeczytać, że wieczorem 31 grudnia widzowie Polsatu mogli wziąć udział w konkursie SMS-owym, w którym do wygrania było 100 tys. zł, samochód lub nagrody dodatkowe. Prowadzący program wielokrotnie stanowczo zapewniali: "Wystarczy, że wyślecie SMS o treści SYLWESTER pod numer 7370"; "Dzisiaj gracie o jeden z tych czterech eleganckich samochodów"; "Dzisiaj wieczorem dzwonimy wyłącznie do zwycięzców". Zachęty do wysyłania wiadomości SMS pojawiały się również na pasku na dole ekranu. Jak wynika z ustaleń UOKiK, wysyłanie pojedynczej wiadomości o koszcie 3,69 zł. nie gwarantowało jednak udziału w konkursie, a było jedynie zgłoszeniem swojego udziału. Dopiero odesłanie odpowiedzi na dodatkowe dwa płatne SMS-y, jeden dotyczył wyboru nagrody głównej, a w drugi dotyczył podania kod pocztowego, gwarantowało uczestnictwo w kolejnym etapie gry.

Wprowadzające w błąd były zarówno informacje pojawiające się podczas nocy sylwestrowej na ekranie, zapewnienia prowadzących, a także SMS-y wysyłane zwrotnie uczestnikom przez organizatorów. Zapoznania się z zasadami konkursu nie ułatwiała też wskazywana podczas koncertu strona Telegazety, która odsyłała do obszernego spisu regulaminów, których przejście i zrozumienie mogło okazać się dla wielu osób niemożliwe - wyliczano w komunikacie.

UOKiK wylicza błędy, ale decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Polsat zapowiada odwołanie

Prezes UOKiK orzekł, że Telewizja Polsat i Teleaudio Dwa wprowadzały konsumentów w błąd, co do zasad kosztów uczestnictwa w loterii, a także jej przebiegu i możliwych do zdobycia nagród. Na Polsat została nałożona kara o wysokości 9,56 mln zł, a na Teleaudio Dwa przypadła grzywna o kwocie 388,3 tys. zł. Obie spółki mają również poinformować o podjętej decyzji w swoich kanałach telewizyjnych, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Co ważne, decyzja nie jest jeszcze prawomocna. W związku z tym obie spółki mogą się od niej odwoływać. Tomasz Matwiejczuk, który jest rzecznikiem prasowym Polsatu, zapowiedział już, że nadawca złoży takie odwołanie.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!