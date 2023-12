"Milionerzy" to teleturniej, który cały czas cieszy się zainteresowaniem wśród widzów. Wieczorami zasiadają oni wygodnie przed telewizorami, by bacznie obserwować zmagania kolejnych uczestników w trudnej walce o główną nagrodę. W 655. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadła pani Beata z Bielska-Białej. Kobieta pracuje jako projektantka graficzna. Początkowo całkiem nieźle radziła sobie z pytaniami. Wykorzystując wszystkie koła ratunkowe dotarła aż do zagadnienia za 125 tys. zł. To właśnie ono przysporzyło jej największych trudności. Czy udało jej się wybrnąć?

"Milionerzy". Ten zdrowy dorosły muzułmanin uchybi postowi, jeśli w jedno z przedpołudni ramadanu

Prowadzący Hubert Urbański odczytał zagadnienie, a następnie podał możliwe opcje. Uczestniczka miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. zje coś przez zapomnienie

B. wypije coś z przymusu

C. dostaje odżywczą kroplówkę

D. umyje zęby pastą

Mina pani Beaty mówiła sama za siebie. Nie na takie pytanie liczyła. "Z pierwszego strzału nie znam odpowiedzi" - powiedziała przez zaciśnięte zęby. Mimo wszystko uczestniczka postanowiła się nie poddawać. Po chwili zwątpienia przeszła do dokładnej analizy wszystkich dostępnych odpowiedzi.

'Milionerzy'. Odc. 655 fot. screen Player.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po dogłębnej analizie pani Beata stwierdziła, że poprawną odpowiedzią na pewno nie będzie C. Zaraz po tym poszła o krok dalej i wywnioskowała, że D. też nie może być dobrą opcją. W związku z tym zastanawiała się już tylko nad A. i B. Niestety, wykorzystała już wcześniej wszystkie trzy koła ratunkowe, więc teraz była skazana tylko i wyłącznie na siebie. Po chwili namysłu postanowiła zaryzykować i poprosiła prowadzącego o zaznaczenie odpowiedzi A. Jak się okazało, tym razem intuicja ją zawiodła, ponieważ prawidłową odpowiedzią było C. Uczestniczka zgarnęła gwarantowane 40 tys. zł. i musiała zakończyć grę.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 654. odcinku do gry przystąpił pan Bartłomiej. Uczestnik szedł jak burza, jednak sporych kłopotów dostarczyło mu pytanie za gwarantowaną sumę 40 tys. zł. Chodziło o popularne powiedzenie. Dzięki pomocy publiczności udało mu się przejść dalej. Natomiast w 653. odcinku zagrała pani Magdalena. Uczestniczka napotkała trudności już na samym początku. Kłopotów przysporzyło jej pytanie o ciasto francuskie. Wraz z przypływem emocji postanowiła zaryzykować. Niestety, nie opłaciło jej się to. Z kolei w 652. odcinku wystąpił pan Łukasz. Uczestnika rozłożyło pytanie o naparstnicę. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.

