"19.30". Mówiono o powrocie legendy do TVP. Pokazano też kadr z... Kurdej-Szatan

"19.30" jest nowym serwisem informacyjnym, który zastąpił "Wiadomości" po zmianie władzy. W czwartkowym wydaniu programu zaczęto mówić o mediach publicznych, które zostały postawione w stan likwidacji. Uspokajano widzów, co to tak naprawdę oznacza.

"19.30". Tłumaczono, czym jest stan likwidacji mediów publicznych

Ministerstwo kultury ogłosiło w środę, że minister Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP. Może to brzmieć groźnie, jednak "19.30" tłumaczono widzom, że nie stracą możliwości oglądania ulubionych programów. Pokazano spot promujący Euro 2024 w Niemczech i zapewniono, że mecze będzie można oglądać w Telewizji Polskiej. Będzie je komentował Dariusz Szpakowski, który wróci do TVP. Była to jedna z pierwszych decyzji nowego prezesa Tomasza Syguta.

W programie pokazano krok po kroku, co działo się w mediach po zmianie władzy. Zapewniono, że mimo stanu likwidacji media będą działać, a jest to szansa na restrukturyzację spółek. Obiecano, że nie znikną ulubione programy widzów, takie jak "Familiada" czy seriale jak "M jak miłość" - pokazano kadry z czołówki z Barbarą Kurdej-Szatan. Warto zauważyć, że aktorka została zwolniona po tym, jak wybuchł skandal związany z jej wpisem na temat Straży Granicznej, a wówczas o tym, że już nie zobaczymy jej w serialu, informował sam Jacek Kurski.

'19.30'. Pokazano kadr z 'M jak miłość'. Na nim Barbara Kurdej-Szatan fot. stream.tvp.pl

W dalszej części programu mówiono m.in. o tym, czym jest Fundusz Kościelny, który zgodnie ze słowami Donalda Tuska ma zostać zlikwidowany, a także o ustawie o związkach partnerskich - do marca ma być gotowy projekt. Poruszono temat dofinansowania in vitro, pierwszego obywatelskiego projektu, który został przegłosowany w tej kadencji Sejmu.

"19.30" zastąpił "Wiadomości"

"19:30" jest nowym programem informacyjnym TVP. 20 grudnia po tym, jak zaczęła się rewolucja w telewizji publicznej, nie wyemitowano "Wiadomości", a krótkie oświadczenie Marka Czyża. - Żaden polski obywatel, który finansuje działania telewizji publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę, czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu - jak sądzę - uczciwą umowę. Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo - mówił. 21 grudnia w TVP zadebiutował program "19.30". Jako pierwszy w roli prezentera wystąpił Marek Czyż, na antenie zadebiutowała także Joanna Dunikowska-Paź.

