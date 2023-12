Choć jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" dobiegła końca, to echa finałowego odcinka nie umilkły ani na chwilę. Przypominamy, że miniony sezon należał do jednych z bardziej emocjonujących, a może i nawet kontrowersyjnych. Tym razem w z pozoru spokojnym randkowym show pełno było dramatów, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Z programu tylko jedna para wyszła szczęśliwie zakochana. Chodzi o Annę i Jakuba, którzy są już po zaręczynach, a w świątecznym odcinku wyznali, że spodziewają się dziecka. Pozostali rolnicy nie znaleźli miłości w programie, za to przyczynili się do wywołania u widzów masy nieprzychylnych komentarzy. Czy po edycji obfitej w skandale produkcja zdecyduje się na kolejny sezon? W mediach społecznościowych ogłoszono już castingi. "Jesteś Rolnikiem lub Rolniczką? Czekamy na wasze zgłoszenia do programu" - napisano na Instagramie.

"Rolnik szuka żony". Widzowie oburzeni minioną edycją. Pod ostrzałem również odcinek świąteczny

Dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony" pełna była niespodzianek. Wiele z nich dostarczył widzom Waldemar. Mężczyzna początkowo został oskarżony o utrzymywanie relacji z kobietą spoza programu. Później próbował zbudować związek z Ewą. Niestety bezskutecznie. Ostatecznie para rozstała się w gęstej atmosferze, ale rolnik z uśmiechem na ustach oznajmił, że wszedł w związek z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Fala krytyki spadła również na dwóch młodszych bohaterów, a mianowicie Artura i Dariusza. Widzowie nieprzychylnie ocenili ich zachowanie w stosunku do kandydatek i potencjalnych partnerek. "Uważam, że Artur powinien związać się z Darkiem" - stwierdziła żartobliwie jedna z internautek na Instagramie. Oliwy do ognia dodał świąteczny odcinek, w którym nie pojawili się Ada i Michał. "Zabrakło Ady i Michała" - napisała jedna z internautek na Instagramie. "No właśnie, dlaczego ich nie było?" - podchwyciła kolejna. Para wystąpiła w poprzedniej edycji i obecnie jest już po ślubie. Zazwyczaj produkcja pokazuje takich bohaterów, by zachęcić innych do wzięcia udziału w programie. Warto zwrócić uwagę również na to, że prowadząca program Marta Manowska, mimo otrzymania zaproszenia, nie przybyła na ceremonię.

"Rolnik szuka żony". Będzie kolejny sezon? Produkcja ogłosiła już castingi

Po tych wydarzeniach widzowie są zgodni. Tak głośnej edycji jeszcze nie było. Choć dostarczyła ona wielu emocji i z pewnością trzymała w napięciu, to nie wszystkim takie odczucia przypadły do gustu. Widzowie w oficjalnych mediach społecznościowych programu postulują, by staranniej dobierać kandydatów do kolejnej edycji. "W kolejnej edycji postarajcie się bardziej dobierać rolników, bo to, co było teraz to totalna porażka" - napisał jeden z internautów na Instagramie. Ale czy takowa w ogóle powstanie? Choć produkcja w sieci ogłosiła nabór do nowych castingów, to jak na razie nie wiadomo, czy 11. sezon "Rolnik szuka żony" zostanie nakręcony. Bowiem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środę 29 grudnia postawiło w stan likwidacji TVP w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych.

