"Królowa przetrwania" to nowy format TVN, w którym obserwujemy zmagania wybranych celebrytek w dżungli. Dwa pierwsze odcinki programu trafiły na platformę Player 27 grudnia. Najwięcej emocji budzi uczestnictwo Natalii Janoszek, której osiągnięcia zawodowe zostały w tym roku podane w wątpliwość. Janoszek do programu dołączyła jako ostatnia, kiedy celebrytki uformowały już dwie konkurujące między sobą grupy. Jej pojawienie się wywołało niemałe zaskoczenie - nie powinno dziwić, że uczestniczki miały wobec niej wiele pytań.

REKLAMA

Zobacz wideo Janoszek dosadnie o Stanowskim

"Królowa przetrwania". Natalia Janoszek w ogniu pytań

- A o co chodzi z tą dramą? - zagaiła jedna z uczestniczek do Natalii, nawiązując do głośnego filmu Krzysztofa Stanowskiego. - Z czymś okłamałaś czy coś... - dopowiedziała Evel0na. - W ostatnich miesiącach czytałam o sobie tyle rzeczy, że sama zaczęłam się zastanawiać, kim tak naprawdę jestem na podstawie tego, co o mnie piszą - zaczęła Janoszek. Uczestniczki nie odpuszczały, twierdząc, że krążące w sieci argumenty przeciwko jej wersji są mocne. - Uważam, że ludzi powinno się oceniać wtedy, jak się ich poznaje, a nie co się o nich słyszy - mówiła. Natalia Janoszek starała się zapewnić koleżanki z programu, że jest godna zaufania, a medialna afera wokół jej osoby zostanie rozstrzygnięta w sądzie. - Na pewno nie oddałabym sprawy do sadu, gdyby nie było po co. To są bardzo duże pieniądze i uważam, że prawda zawsze się obroni - skwitowała. Najbardziej sceptyczna wobec Janoszek okazała się Ewa Piekut, która wprost powiedziała, że jej nie ufa.

Natalia Janoszek jako 'Królowa przetrwania' Natalia Janoszek jako 'Królowa przetrwania', fot. Player

"Królowa przetrwania". Aneta Glam zapowiada dramy w programie

Przypominamy, że oprócz Natalii Janoszek do formatu "Królowa przetrwania" zaproszenie przyjęły: Aneta Glam, Josephine Kwaśniewska, Ewelina Kubiak (Ewel0na), Klaudia Klimczyk, Monika Miller, Edyta Folwarska, Klaudia Nieścior, Marta Linkiewicz, Waleria Szewczyk, Wiktoria Kozar oraz Ewa Piekut. Zwyciężczyni show ma otrzymać nagrodę pieniężną. Aneta Glam jeszcze przed emisją pierwszych odcinków zapowiedziała, że nie będzie brakować konfliktów między uczestniczkami, wynikających z ich zróżnicowanych temperamentów.

'Królowa przetrwania' 'Królowa przetrwania', fot. Player