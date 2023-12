28 grudnia z widzami "Dzień dobry TVN" przywitała się uwielbiana przez widzów para prowadzących - Marcin Prokop i Dorota Wellman. W śniadaniówce rozmawiano o zbliżającej się nocy sylwestrowej, ale nie zabrakło przy tym gorących, politycznych tematów. W którymś momencie poruszony został temat postawienia mediów publicznych w stan likwidacji. Wnet Marcin Prokop nawiązał do Krzysztofa Bosaka, jak i ataku z gaśnicą Grzegorza Brauna w pierwszej połowie grudnia.

Marcin Prokop w "Dzień dobry TVN" nawiązał do Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna

Żeby przetańczyć całą noc w sylwestra, to najlepiej mieć 20 lat i wszystko zdrowe - zagaił na początku Marcin Prokop. - Lub tańczyć na bosaka - dodała Dorota Wellman. - Może bez Bosaka, niech on sobie tańczy ze swoimi kolegami z gaśnicami - wnet odpowiedział Marcin Prokop. - Ty wszystkie skojarzenia masz tylko z polityką - skwitowała szybko Dorota Wellman. Prokop nie odpuścił jednak i znów nawiązał do polityki, a dokładniej Szymona Hołowni. - Już tak mi się porobiło, odkąd kolega poszedł do polityki, nie mogę się powstrzymać. Będąc poważnym lub niepoważnym, jeśli państwo chcieliby rzucić się w tan sylwestrowej nocy, to dobrze jest się wcześniej przygotować - skwitował.

Marcin Prokop Marcin Prokop, KAPiF

Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świecie w Sejmie

Komentarz Marcina Prokopa odnosi się do zdarzeń, które rozegrały się w Sejmie 12 grudnia. Wówczas odbyła się coroczna uroczystość związana z obchodami żydowskiego święta Chanuka. Zgodnie z tradycją zapalono świece na menorze, jednak chwilę później na korytarzach budynku zapanował chaos i rozprzestrzenił się biały dym. Poseł Konfederacji, Grzegorz Braun, chwycił za gaśnicę i demonstracyjnie zgasił nią wszystkie świeczki. Posła próbowała powstrzymać lekarka, Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która uczestniczyła w uroczystości. Po tym, jak zareagowała, prawicowy ekstremista prysnął jej gaśnicą w twarz.

Dorota Wellman i Marcin Prokop Dorota Wellman cierpi na przewlekłą chorobę. 'Nikomu takiej nie życzę'. Fot. KAPiF.pl