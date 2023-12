Ciąg dalszy rewolucji w TVP. 20 grudnia z anteny zniknął "Teleexpress", "Wiadomości" i wszystkie serwisy określane jako informacyjne. Poza tym został wyłączony sygnał TVP Info, TVP World i wszystkich oddziałów regionalnych. Tego dnia przez pierwsze minuty można było jeszcze oglądać nadawany na żywo "Agrobiznes". Jednak po tym jak do studia wtargnął na kilkanaście sekund Adrian Borecki i zaczął mówić o specjalnym wydaniu "Wiadomości", i ten program został zawieszony. Jednak jak się okazuje, nie na długo. 28 grudnia produkcja została wznowiona. Zaszły w niej jednak duże zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przejdzie do TVP? Podjęła decyzję

"Agrobiznes" nadaje teraz z pleneru

Pierwsze wydanie odświeżonego "Agrobiznesu", po tym jak program został zawieszony, poprowadziła Małgorzata Motecha - związana z nim od dawna. Tym razem jednak program nie był na żywo i ze studia TVP, jak dotychczas. Brakowało też słynnych pasków grozy przed materiałami. Prowadzącą można było oglądać w plenerze, na co od razu zwróciła uwagę. Widoczny był też wiatr, który targał jej włosy, ale zdawała się nie zwracać na to uwagi. - Małgorzata Motecha, dzień dobry. Witamy państwa w plenerowym studiu i bardzo polowych - mamy nadzieję - tymczasowych warunkach. Ale niezależnie od wszystkiego, niezmiennie gorąco, jak zawsze, zapraszamy na "Agrobiznes" - powiedziała prezenterka na początku nowego wydania i przedstawiła tematy odcinka. Wśród nich znalazł się m.in. wątek o dopłatach do niskich cen kukurydzy, konfiturach z cebuli czy spisie stad świń.

Reporter "Wiadomości" próbował przejąć "Agrobiznes" na PiS-owską propagandę

Przypomnijmy, że przed tym jak "Agrobiznes" został zawieszony, Adrian Borecki z "Wiadomości" wtargnął do jego studia ze swoją propagandą. - Musimy przerwać Agrobiznes i rozpoczynamy specjalne wydanie "Wiadomości" - poinformował widzów. Tłumaczył, że "punktualnie o godzinie 11:18 został przejęty sygnał TVP". Po chwili dodał, "tego jeszcze w polskiej historii nie było, zostały przejęte polskie media" i zniknął z anteny na dobre. Programu wtedy nie kontynuowano, a zamiast niego można było oglądać zapętlony dżingiel z logo TVP1. Jak kiedyś wyglądał "Agrobiznes"? To zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!

Adrian Borecki w studiu 'Agrobiznesu'. Fot. screen YouTube.com/@StargardzkaTV