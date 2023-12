Sylwester organizowany przez TVP to jedno z największych i najbardziej kosztownych wydarzeń stacji. Chociaż media publiczne są w stanie likwidacji, to podobno widowisko ma się odbyć bez zmian. Koncert poprowadzą: Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski. Głównymi gwiazdami wieczoru będą: Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz oraz Roksana Węgiel. Organizatorzy postanowili także zaprosić światowych artystów, którzy mają przyciągnąć przed telewizory większą publikę. W sieci pojawiły się nowe ogłoszenia muzyków, którzy przyjadą do Zakopanego. Jest międzynarodowo.

Zespół S.T.S.B. fka Fun Factory wystąpi na "Sylwestrze Marzeń" w TVP

Wszystko jest już wiadome. Na Instagramie TVP pojawiła się informacja, że zagraniczną gwiazdą "Sylwestra Marzeń" będzie zespół S.T.S.B. fka Fun Factory. Artyści zasłynęli na rynku w latach 90. i ich największymi hitami są: "I wanna be with you" oraz "Celebration". Internauci nie podzielili entuzjazmu stacji, która określiła grupę "królami muzyki". Pod postem pojawiły się głosy krytyki. "Jeśli nikt się nie zjawi na styk, to będzie kompletne dno", "O, czyli playback tradycyjnie", "Raczej będzie klapa" - pisali pod ogłoszeniem. Niektórzy internauci zwrócili uwagę na to, że zespół często występował już w Polsce. Inni zapowiedzieli wybór konkurencji. "Lepszy sylwester z Polsatem" - czytamy pod zdjęciem.

Przygotowania do "Sylwestra Marzeń" w TVP. W Zakopanem cisza

Jak się okazuje, krytyka internautów nie jest jedynym zmartwieniem Telewizji Polskiej. Sama organizacja wydarzenia również przysparza stacji duże kłopoty. Przygotowania w Zakopanem stanęły w miejscu. - Od 23 grudnia mało się tam dzieje. Właściwie poza ochroniarzami pilnującymi placu nikogo więcej nie widać. Nawet jak silny wiatr poniszczył częściowo luźne elementy, nikt tego nie poprawiał. Nie wiem, czy to przestój związany ze świętami Bożego Narodzenia, czy może efekt zamieszania w Telewizji Polskiej - powiedział mieszkaniec Zakopanego dla portalu gazetakrakowska.pl. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdor Sylwestra Marzeń cieszy się ze zmian w TVP. Zgasił go syn Steczkowskiej

