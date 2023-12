W rankingu stacji newsowych pierwsze miejsce w okresie od 20 do 26 grudnia 2023 roku zajęła stacja TVN24. Jak czytamy w portalu Wirtualne Media, średni dobowy udział kanału wyniósł 6,97 proc. Oznacza to, że był o 21,85 proc. wyższy niż w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku. Drugie miejsce zajęła prawicowa TV Republika, która notuje najwyższe dobowe udziały w historii swojego nadawania od 2013 roku. Wynik stacji wyniósł w badanym okresie 2,68 proc. i był o... 2578,57 proc. wyższy niż zazwyczaj.

TV Republika z rekordową oglądalnością. Goni TVN24

Trzecie miejsce na podium zajął Polsat News, zyskując 36,93 proc. Wyższą niż zwykle oglądalność odnotuje również Telewizja wPolsce.pl, która jest kanałem o charakterze prawicowym. Owa stacja wraz z TV Republika, charakteryzują się krytyką wobec ostatnich zmian w Telewizji Polskiej. Specjalne pasma newsowe pokazuje także TV Trwam, jednak - jak czytamy w Wirtualnych Mediach - wyniki kanału nie są znane.

TV Republika z rekordową oglądalnością. Goni TVN24 TV Republika z rekordową oglądalnością. Goni TVN24, fot. Youtube @TVRepublika

TVP jest w stanie likwidacji

Przypominamy, że 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji spółek Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ruch jest odpowiedzią na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych. Oświadczenie ministra kultury Sienkiewicza jasno wskazuje na powody decyzji o likwidacji spółek. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - czytamy w komunikacie. Dodano również, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela". Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

