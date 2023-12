Pamiętacie Piotra z siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? W programie TVN-u jego żoną została Dorota, a ich relacja z odcinka na odcinek zmieniała się niczym w kalejdoskopie. Najpierw uchodzili za jedną z najlepiej dobranych, a wręcz "nudnych" par, aby w kolejnych odcinkach mężczyzna dorobił się u widzów łatki manipulatora i toksycznej osoby. Jego relacja z Dorotą nie przetrwała próby czasu, ale mężczyzna pozostał aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio z okazji świąt Bożego Narodzenia pochwalił się zdjęciem z nową partnerką.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr pokazał partnerkę. "Czekają nas zmiany"

Piotr wrzucił na Instagram obszerny post, w którym przede wszystkim zapowiedział zmiany. "Te święta po raz pierwszy od lat były naprawdę wyjątkowe, Kiedy zaczynał się rok, nie myślałem nawet, że może się on tak zakończyć" - napisał refleksyjnie uczestnik. Z dalszej części jego wypowiedzi wynika, że przyszłość planuje we dwójkę - ze swoją nową partnerką. "Przed nami kolejne wyzwania i plany, ale patrząc w tym samym kierunku i wspierając się nawzajem, można osiągnąć po prostu wszystko. Czekają nas wielkie zmiany, dobre zmiany. Nadchodzący rok będzie jeszcze ciekawszy niż obecny" - zapowiedział Piotr. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" załączył zdjęcie z nową wybranką, na którym pozują na tle choinki. Zobaczycie je w naszej galerii u góry strony.

Piotr 'Ślub od pierwszego wejrzenia 7' Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr nie ukrywa, że jest zakochany po uszy

To nie pierwszy raz, kiedy Piotr wyraził swoja uznania dla swojej nowej partnerki w internecie. Innym razem napisał, jak wiele ich łączy. "To uczucie, kiedy obok jest ktoś, z kim porozumienie przychodzi automatycznie, z kim dzieli się pasje, poglądy, pomysły, komu można sobie nawzajem powierzyć wszystkie obawy, troski i po prostu trwać jako jedność" - napisał Piotr, dając obserwatorom do zrozumienia, że jest szczęśliwie zakochany.

Dorota i Piotr 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Player.pl

