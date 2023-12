Jak dowiedzieliśmy się 27 grudnia, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję postawienia w stan likwidacji spółek Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Jest to odpowiedź na decyzję prezydenta RP Andrzeja Dudy odnośnie wstrzymania finansowania mediów publicznych. Co w takim razie z "Sylwestrem Marzeń"? Hucznie zapowiada impreza miałaby się odbyć 31 grudnia w Zakopanem.

Minister kultury postawił w stan likwidacji TVP. Stacja zapowiada... "Sylwestra Marzeń". "Co to jest?"

Mimo decyzji o postawieniu w stan likwidacji spółek mediów publicznych, Instagram "Sylwestra Marzeń" promuje imprezę w najlepsze. Niemalże równocześnie z komunikatem Sienkiewicza, na profilu ogłoszono, że kolejną gwiazdą na sylwestrowej scenie będzie zespół Lisha & The Men. "Jak zrobicie sylwestra, skoro likwidują TVP?", "Co to jest?", "Przecież TVP jest już w stanie likwidacji" - czytamy komentarze zdezorientowanych widzów. Wedle dostępnych informacji "Sylwester Marzeń" ma odbyć się zgodnie z planem.

Sylwester Marzeń TVP - konferencja Sylwester Marzeń TVP - konferencja, fot. KAPiF.pl

TVP, Polskie Radio i PAP w stanie likwidacji. Jest decyzja ministra kultury

Oświadczenie ministra kultury Sienkiewicza jasno wskazuje na powody decyzji o ogłoszeniu stanu likwidacji spółek. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - czytamy w komunikacie. Sienkiewicz w swoim komunikacie dodał również, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela". Ruch ministra kultury jest następstwem decyzji Andrzeja Dudy w sprawie finansowania mediów publicznych. Przypominamy, że prezydent zawetował uchwaloną ustawę okołobudżetową na rok 2024, w której znalazły trzy mld zł na media publiczne. Argumentował to bezprawnym - w jego ocenie - przejęciem mediów publicznych przez nowy rząd.

