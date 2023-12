"Milionerzy" to teleturniej, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością i zamiłowaniem wśród widzów. Ci wieczorami zalegają przed telewizorami, by czujnie śledzić poczynania kolejnych uczestników w niełatwej walce o główną wygraną. W 654. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Bartłomiej z Krakowa. Mężczyzna kontynuował grę. Miał na koncie 20 tys. i w poprzednim odcinku wykorzystał już dwa koła ratunkowe. Jak mu poszło w tym? Niestety, olbrzymie trudności napotkał już przy kolejnym pytaniu.

"Milionerzy". A, B, C czy D utworzy znane powiedzenie ze słowami: zróbmy rząd?

Prowadzący Hubert Urbański odczytał zagadnienie, a następnie podał możliwe opcje. Mężczyzna miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. a ten stąd won

B. nim poczują swąd

C. polskości front

D. i chodźmy stąd

Pan Bartłomiej zareagował śmiechem, jednak w rzeczywistości nie było mu do śmiechu. Przyznał, że kojarzy powiedzenie, ale nie jest do końca pewny, która odpowiedź może być poprawna. Mimo to nie zamierzał się poddawać. Zaczął od krótkiego namysłu i dogłębnego przeanalizowania dostępnych możliwości.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po namyśle pan Bartłomiej stwierdził, że nie ma wyjścia i musi wykorzystać ostatnie koło ratunkowe. W związku z tym zwrócił się z prośbą o pomoc do publiczności. Ci jak zwykle okazali się być niezawodni. Zdecydowana większość, bo aż 88 proc. zgromadzonych zaznaczyło odpowiedź D. Po tym mężczyzna nie miał już wątpliwości i poprosił prowadzącego o zaznaczenie właśnie tej odpowiedzi. Jak się okazało, publiczność i tym razem miała nosa, ponieważ była to prawidłowa odpowiedź na pytanie. Pan Bartłomiej zgarnął gwarantowaną sumę 40 tys. zł. i z uśmiechem na twarzy kontynuował grę.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 653. odcinku wystąpiła pani Magdalena. Uczestniczka poprawnie odpowiedziała na dwa pierwsze pytania. Po czym na swojej drodze napotkała zapytanie o ciasto francuskie i tu pojawiły się pewne trudności. Kobieta postanowiła zaryzykować i samodzielnie odpowiedzieć na pytanie. Niestety, nie udało się. Natomiast w 652. odcinku zagrał pan Łukasz. Mężczyzna z przekonaniem rozprawiał się z trudnościami, dopóki nie napotkał pytania o naparstnicę. Ostatecznie pytanie za 40 tys. zł. pokonało uczestnika. Pan Łukasz opuścił studio jedynie z gwarantowaną sumą. Z kolei w 651. odcinku pojawił się pan Jan. Mężczyzna szedł, jak burza. Do miliona zostały mu zaledwie cztery pytania. Niestety, marzenia o wygranej pokrzyżowały mu "Dziady" Adama Mickiewicza. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.

