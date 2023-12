Kamil "Kampio" Piotrowski pojawił się w jednym z pierwszych odcinków "Chłopaków do wzięcia" i szybko stał się ulubieńcem widzów. Miał problemy ze znalezieniem drugiej połówki przez swoje włosy, a raczej... ich brak. Łysina uczestnika popularnego show platformy Polsat Play, jak twierdził, skutecznie odstraszała potencjalne kandydatki na żonę. Mimo że sam nie miał z tym problemu, bo uważał to za coś całkowicie naturalnego, zupełnie inną perspektywę miała płeć przeciwna. Kobiety nie chciały się wiązać, a Kampio cierpiał z powodu samotności. W pewnym momencie zniknął z programu. Co dziś u niego słychać? Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" jest nie do poznania.

"Chłopaki do wzięcia". Kampio zaskoczył spektakularną metamorfozą. "Fajny facet"

Jak się okazuje, Kampio z "Chłopaków do wzięcia" przez ostatnie lata nie próżnował i zmienił się nie do poznania. Uczestnik serialu dokumentalnego Polsatu już dawno pożegnał łysinę i teraz może pochwalić się gęstymi kruczoczarnymi włosami. Ba! Na tym nie koniec, bo na jego twarzy zagościł też równie gęsty i ciemny zarost. Nie da się ukryć, że to chyba najbardziej spektakularna przemiana wśród uczestników. O tym najlepiej świadczą komentarze, które pojawiły się na facebookowym profilu uczestnika. "Super, nie ten sam chłopak. Bardzo przystojny!", "Super wyglądasz, fajny facet" - czytamy w komentarzach. Jak wam się podoba przemiana uczestnika?

"Chłopaki do wzięcia". Kampio chciał pomagać kobietom w zapłodnieniu. Na tyle się wycenił

Jakiś czasu temu internet obiegły zaskakujące informacje na temat uczestnika "Chłopaków do wzięcia". Kampio miał oferować kobietom dość nietypową usługę, a mianowicie pomóc im zajść w ciążę. Zdjęcie przedstawiające tę nietuzinkową ofertę pojawiło się nawet na Instagramie dedykowanym fanom "Chłopaków do wzięcia". Cena także była bardzo korzysta, bo Kampio wycenił usługę na zaledwie trzy tysiące złotych.

