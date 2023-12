Kasia Kilanowska była uczestniczką drugiej edycji programu "40 kontra 20". Chociaż gwiazda postanowiła wystąpić w reality show dla zabawy, to ostatecznie trafiła do finału i zwyciężyła. Została wybranką Tomasza Zarzyckiego. Niestety programowy związek nie przetrwał, ale Kasia nie mogła narzekać na brak adoratorów. W jej życiu pojawił się nowy mężczyzna, Erkut. Partner celebrytki ma już trójkę dzieci z poprzedniego związku, co nie przeszkadza parze w dalszym rozwoju relacji. Niedawno zakochani wzięli ślub na Malediwach, a teraz mają nowe powody do radości. Ich rodzina wkrótce się powiększy.

"40 kontra 20". Kasia ogłosiła ciążę

Kasia z "40 kontra 20" wykorzystała atmosferę świąteczną, aby podzielić się z obserwatorami wyjątkową nowiną. Celebrytka zamieściła na Instagramie zdjęcie z Dubaju, na którym zaprezentowała ciążowy brzuch. Kobiecie towarzyszył jej mąż ze swoimi dziećmi. Córka partnera Kasi trzymała w ręku zdjęcie z USG, a jego synowie pozowali z małymi bucikami. "My te święta spędzamy w Dubaju. Jest nas więcej, niż widać na zdjęciu" - zaczęła w opisie. Gwiazda zdradziła, że planowany termin porodu jej dziecka wypada na maj 2024 roku. Na końcu Kasia zapytała fanów o to, jak minęły im święta. Postanowiła również poradzić się obserwatorów. "Macie jakieś wskazówki dotyczące ciąży?" - zapytała. Gratulujemy!

"40 kontra 20". Fani gratulują Kasi ciąży

Ogłoszenie zwyciężczyni programu spotkało się z dużym odzewem jej obserwatorów. "Ale cudowna wiadomość, gratulacje", "Dużo zdrówka dla ciebie i maleństwa", "Gratulacje, nareszcie szczęśliwa" - pisali pod postem. Zdjęcie skomentowała także zadowolona mama Kasi. "Gratulacje. Będę babcią. Jestem z was bardzo dumna" - napisała. ZOBACZ TEŻ: "40 kontra 20". Tom i Amira wrócili do siebie? Nagranie nie pozostawia wątpliwości

