"Hotel Paradise" to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce. Nie tak dawno skończyła się siódma edycja show, w której nie brakowało afer, knucia i kłótni. Największe kontrowersje wzbudzał uczestnik Roch. Jego zachowanie nie przypadło do gustu widzów, a emocje sięgnęły zenitu, gdy okazało się, że jest bratem pracownika TVN-u. Teraz fani programu mają przerwę od odcinków, a nowy sezon prawdopodobnie pojawi się na wiosnę. Ostatnio Klaudia El Dursi zdradziła szczegół dotyczący programu. Pokazała pewną sukienkę.

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Wiktoria Gąsior oskarża koleżankę z programu o pomówienia i zapowiada walkę prawną

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi pokazała się w finałowej sukience?

Klaudia El Dursi słynie z tego, że zawsze idealnie prezentuje się w odcinkach programu "Hotel Paradise". Jej stylizacje często przyćmiewają uczestniczki. Ostatnio gwiazda opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie w wyjątkowej kreacji, która od razu skojarzyła się wszystkim z randkowym reality show. Sukienka miała zielony kolor, sięgała aż do ziemi i doskonale pasowała na finał kolejnej edycji programu. Warto zauważyć, że kreacja została zaprojektowana przez Patrycję Kujawę, która odpowiada za poprzednie stylizacje El Dursi w "Hotelu Paradise". Czy prowadząca pojawi się w tej sukience podczas następnego finału? Wiele na to wskazuje, ale na efekty musimy jeszcze poczekać. Gwiazda zdradziła, że nagrania do kolejnego sezonu edycji rozpoczną się z początkiem przyszłego roku.

Klaudia El Dursi w sukience Fot. @klaudia_el_dursi / Instagram

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi o alkoholu w reality show

Klaudia El Dursi opowiedziała o kulisach programu. Wyjawiła, czy uczestnicy piją alkohol na planie. - Mogę zdradzić, że pierwsze sezony były zdecydowanie bardziej zakrapiane. Teraz ten alkohol wcale nie jest w aż tak dużych ilościach. My im też go trochę dzielimy, dawkujemy, żeby tak nie było, że oni stracą kontrolę i potem będą czegoś żałować. Nam też absolutnie na tym nie zależy - powiedziała w rozmowie z portalem NaTemat. ZOBACZ TEŻ: Klaudia El Dursi odpowiada na reakcję stacji benzynowej. Chcieli być sprytni, ale się wkopali

