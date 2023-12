Małgosia i Paweł poznali się w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" i od razu bardzo się sobie spodobali. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują dwójkę dzieci, Rysia i Blankę. Małżeństwo pojawiło się w specjalnym odcinku, który wyemitowano w Boże Narodzenie na antenie TVP1. W rozmowie z Martą Manowską Małgosia wróciła wspomnieniami do pierwszego spotkania z ukochanym i wyznała, dlaczego wybrała młodszego od siebie partnera.

"Rolnik szuka żony". Małgosia o wieku partnera. "To moja siła napędowa"

Związek Małgosi i Pawła z programu "Rolnik szuka żony" już od początku wzbudzał spore emocje widzów, którzy sugerowali, że dzieląca ich różnica wieku będzie nie do przeskoczenia. Małgosia jest o kilka lat starsza od partnera. "Za duża różnica wieku! Ona będzie za bardzo dominująca!" - sugerowali internauci. Jak się okazuje, byli w ogromnym błędzie, bo małżeństwo po sześciu latach od premiery czwartego sezonu show i pięciu latach od wypowiedzenia sakramentalnego "tak" ma się doskonale. Mało tego, rolniczka podkreśliła, że wiek Pawła jest ogromną zaletą w ich związku. Dlaczego wolała młodszego męża? To on na co dzień napędza ją do działania.

Pawełek jest siłą napędową do rozwoju. Ja to najchętniej przeszłabym już na emeryturę, leżała i pachniała - podkreśliła Małgosia.

Marta Manowska od razu to podsumowała. - Dlatego masz młodszego męża - dorzuciła prowadząca. Małgosia nie ukrywa, że nie bez powodu to właśnie Paweł najbardziej ją zauroczył. - No, to była decyzja przemyślana - skwitowała rolniczka. Podczas świątecznego wydania programu "Rolnik szuka żony" Małgosia wspominała też pierwszą randkę z Pawłem. Zauroczyło ją, że jej wybranek był bardzo zawstydzony podczas spotkania i od początku było widać, że pomiędzy nimi pojawiła się iskra.

"Rolnik szuka żony". Widzowie programu zachwyceni małżeństwem Małgosi i Pawła. "To była najlepsza edycja"

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" podkreślają, że Małgosia i Paweł to jedna z ich ulubionych par spośród wszystkich edycji show. Najlepszym tego przykładem są komentarze, które pojawiły się pod nagraniami ze świątecznego wydania programu, które opublikowano na oficjalnym profilu programu na Instagramie. "Od początku widać było, że Paweł i Małgosia zauroczyli się sobą, potem zakochali i ta miłość bije od nich zawsze", "Cudowna para, która razem ciężko pracuje", "Uwielbiam ich, bardzo im kibicowałam i bardzo przyjemnie patrzeć na tak fajną rodzinkę" - czytamy w komentarzach. Widzom zebrało się też na wspominki. "To była piękna edycja rolnika. Poznali się, zakochali i żyli długo i szczęśliwie" - dorzuciła jedna z internautek. Zwrócono też uwagę na zachowanie Pawła, który jest zauroczony żoną tak samo jak podczas ich pierwszego spotkania. "Paweł jak zawsze zapatrzony w żonę" - podkreślił jeden z widzów.

