Anna Renusz dołączyła do programu "Królowe życia" w dziewiątym sezonie. Na ekranie wystąpiła u boku swojego partnera, Mateusza Leśniaka, z którym wzięła ślub humanistyczny. Celebrytka prowadzi salon fryzjerski w Łodzi, o czym często opowiadała w show. Podobnie jak jej programowe koleżanki, nigdy nie ukrywała, że chętnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Jak wyglądała Anna Renusz, zanim zaczęła poprawiać urodę?

"Królowe życia". Anna Renusz o zmianach w wyglądzie

Gwiazda programu przeszła ogromną metamorfozę, co widać na jej zdjęciach z przeszłości. Przed laty wyglądała zupełnie inaczej. Chociaż od zawsze lubiła mocny makijaż, to jej rysy twarzy były znacznie łagodniejsze. Anna Renusz wyznała, że zmiany w jej wyglądzie to zasługa wielu zabiegów. Powiększała usta, modelowała nos oraz przeszła odsysanie tłuszczu z nóg i rąk. - Mam także usunięte poduszki Bichata, czyli struktury tłuszczowe położone wewnątrz policzków. Odpowiadają one za prawidłowy kontur twarzy. Dzięki temu zabiegowi twarz staje się smuklejsza, a kości policzkowe są bardziej wyeksponowane. Ostrzykuję też twarz kwasem hialuronowym, dzięki czemu skóra jest odpowiednio nawilżona i elastyczna. Mam jeszcze doczepiane włosy - powiedziała dla serwisu Trójmiasto.pl.

"Królowe życia". Anna Renusz żałuje zmian w wyglądzie

Celebrytka zdradziła, że nie wszystkie zmiany w swoim wyglądzie zalicza do udanych. - Teraz nie robiłabym już żadnych tatuaży. Przeszkadzają mi. Chcę sobie nałożyć naszyjnik, a widzę tatuaż na szyi i mówię sobie "za dużo". Już bym nie robiła tatuaży - wyznała w rozmowie z nami. Anna postanowiła także podzielić się pewną poradą. - Z wiekiem zmienia się gust. Ja już jestem przyzwyczajona do tatuaży, ale niektóre są tak stare i słabo wyglądają. Teraz są ładniejsze. Nie róbcie tatuaży - zaleciła. ZOBACZ TEŻ: "Królowe życia". Anna Renusz zaskoczyła metamorfozą. Po ciemnych włosach ani śladu. "Aniu, petarda!"

Anna Renusz przed zabiegami Fot. @ondiehair / Instagram

